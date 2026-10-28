29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle Türkiye tarihinde yeni bir dönem başladı. Her yıl 29 Ekim'de kutlanan Cumhuriyet Bayramı, bağımsızlığın, millî egemenliğin ve ortak geleceğe duyulan inancın simgesi olarak kabul ediliyor. 2026 yılında Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları, resimli paylaşımlar ve Atatürk'ün Cumhuriyet'e ilişkin sözleri yeniden gündeme geliyor. İşte Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılına özel, en güzel, anlamlı 29 Ekim mesajları ve Atatürk sözleri...