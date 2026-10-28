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        Haberler Bilgi Gündem 29 Ekim resimli mesajları: Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılına özel, en güzel, anlamlı, kısa, uzun 29 Ekim mesajları ve Atatürk sözleri

        29 Ekim resimli mesajları: Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılına özel, en güzel, anlamlı, kısa, uzun 29 Ekim mesajları ve Atatürk sözleri

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu, 2026 yılında da Türkiye'nin dört bir yanında kutlanıyor. Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünde vatandaşlar, sevdiklerine gönderebilecekleri en güzel ve anlamlı 29 Ekim mesajlarını araştırıyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmak isteyenler, Atatürk sözleriyle zenginleştirilmiş kutlama mesajlarına ve resimli bayram içeriklerine ilgi gösteriyor. WhatsApp, Instagram, Facebook ve diğer platformlarda paylaşılabilecek kısa, uzun ve duygusal 29 Ekim mesajları bu özel günde öne çıkıyor. İşte Cumhuriyet'in 103. yılına özel en güzel, anlamlı, resimli 29 Ekim mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 23:25 Güncelleme:
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        29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle Türkiye tarihinde yeni bir dönem başladı. Her yıl 29 Ekim'de kutlanan Cumhuriyet Bayramı, bağımsızlığın, millî egemenliğin ve ortak geleceğe duyulan inancın simgesi olarak kabul ediliyor. 2026 yılında Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları, resimli paylaşımlar ve Atatürk'ün Cumhuriyet'e ilişkin sözleri yeniden gündeme geliyor. İşte Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılına özel, en güzel, anlamlı 29 Ekim mesajları ve Atatürk sözleri...

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        EN GÜZEL 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

        Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun! Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün simgesi Cumhuriyet'i aynı gururla yaşatmaya devam edelim.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin ışığı geleceğimizi aydınlatsın.

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        Cumhuriyet, özgürlüğümüzün ve milletçe birlik olma irademizin en büyük simgesidir. 103. yılımız kutlu olsun.

        Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, özgür ve umut dolu nice Cumhuriyet bayramlarına!

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        KISA VE ANLAMLI 29 EKİM MESAJLARI

        Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun!

        Yaşasın Cumhuriyet! 29 Ekim Bayramımız kutlu olsun.

        Özgürlüğümüzün adı Cumhuriyet, gururumuzun adı Türkiye.

        Cumhuriyet ışığı hiç sönmesin. 29 Ekim kutlu olsun!

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        Birlikte, özgürce ve umutla nice yıllara. Yaşasın Cumhuriyet!

        Cumhuriyetimizin 103. yılı hepimize kutlu olsun.

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        DUYGUSAL 29 EKİM MESAJLARI

        Bir milletin bağımsızlık mücadelesinin en büyük kazanımlarından biri olan Cumhuriyetimizin 103. yılını gururla kutluyoruz. Bu büyük mirası gelecek nesillere taşımak hepimizin sorumluluğudur.

        Cumhuriyet, geçmişimizin onuru, bugünümüzün gücü ve yarınlarımızın umududur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

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        Bu topraklarda özgürce yaşayabilmemizi sağlayan tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin 103. yılını coşkuyla kutluyoruz.

        Cumhuriyetimizin aydınlık yolunda, birlik ve beraberlik içinde daha nice bayramlara ulaşmak dileğiyle. 29 Ekim kutlu olsun.

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        ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet ve millî egemenlik üzerine sözleri de sıkça paylaşılıyor. İşte bu özel günde kullanılabilecek bazı sözler:

        “En büyük eserim Cumhuriyettir.”

        “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.”

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        “Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır.”

        “Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.”

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        Atatürk'ün Cumhuriyet'e ilişkin sözleri, bayramın anlamını vurgulayan paylaşımlarda ve kutlama görsellerinde kullanılabiliyor.

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        Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun. Sağlık, mutluluk ve özgürlük dolu nice bayramlara!

        Her 29 Ekim'de kalbimiz aynı gururla atıyor. Cumhuriyetimizin değerlerini korumak ve yaşatmak dileğiyle bayramımız kutlu olsun.

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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya devam edelim.

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        Cumhuriyetimizin ışığı evimizden, ülkemizden ve geleceğimizden hiç eksik olmasın. Bayramımız kutlu olsun.

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        29 Ekim, bağımsızlığımızın ve millî egemenliğimizin bayramıdır.

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        Cumhuriyetimizin değerlerini koruyarak nice güzel yarınlara.

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        Sevdiklerinizle birlikte huzur ve gurur içinde geçireceğiniz nice Cumhuriyet bayramlarına!

        Bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin simgesi Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun.

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        Cumhuriyetimizin 103. yılında aynı heyecan, aynı gurur ve aynı inançla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz.

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        Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizi bizlere emanet eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim kutlu olsun!

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        Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medyada kutlamak isteyenler, Atatürk portresi, Türk bayrağı, Cumhuriyet temalı illüstrasyonlar ve 29 Ekim'e özel hazırlanan görsellerle mesajlarını paylaşabiliyor. Özellikle kırmızı-beyaz renklerle hazırlanan kutlama tasarımları, bayramın coşkusunu yansıtan paylaşımlar arasında yer alıyor.

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        Fotoğraf veya görsel üzerine kısa bir kutlama mesajı ekleyerek paylaşımınızı kişiselleştirebilirsiniz. “Yaşasın Cumhuriyet”, “Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun” ve “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” gibi ifadeler, resimli mesajlarda kullanılabilecek seçenekler arasında bulunuyor.

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