Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Cuma mesajları resimli! En güzel, dualı, hadisli, anlamlı, uzun, kısa Cuma mesajları ile sevdiklerinize ''Hayırlı Cumalar'' dileyin!

        Cuma mesajları resimli! En güzel, dualı, hadisli, anlamlı, uzun, kısa Cuma mesajları ile sevdiklerinize ''Hayırlı Cumalar'' dileyin!

        Müslümanlar bir Cuma gününe gelmenin huzurunu yaşıyor. Sevdiklerine SMS, Whatsapp, Facebook aracılığıyla resimli Cuma mesajı göndermek isteyenler ise en güzel Cuma mesajları görsellerini araştırıyor. Her hafta farklı seçenekleri ve alternatifleriyle güncellenen görselleri paylaşmak isteyenler sevdiklerine "Hayırlı Cumalar" dileklerini iletiyor. Yine en yeni, en farklı Cuma mesajı seçenekleri tercih ediliyor. İşte, en güzel, kısa, uzun, resimli 2026 Cuma mesajları ve sözleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 00:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        İslam aleminin en önemli günlerinden biri olan Cuma günü Cuma mesajları ile anlam buluyor. Cuma mesajları ile yakınlarının ve sevdiklerinin mübarek Cuma gününü tebrik etmek isteyen vatandaşlar, "Cuma mesajları" ve "resimli Cuma mesajları" aramasını yapıyor. İşte, en güzel ve resimli Cuma mesajları alternatifleri

        2

        CUMA MESAJLARI - RESİMLİ CUMA MESAJLARI

        Önce yollar uzanır hakka yürümek için; tomurcuklar, güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için… Cumanız mübarek olsun.

        Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil. HAYIRLI CUMALAR...

        Yeni gün ülkemize barış, sevgi, huzur ve kardeşlik getirsin. Bu cuma yeniden birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

        Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.

        Bizleri yoktan vareden ve varlığından haberdar olan Allah'ım. Bu mübarek gün hürmetine bizleri affet. Selam ve dua ile hayırlı Cumalar.

        Geldim o büyük dergâhına yâ Rab! Ağlatma bizi mübarek cumâ hatırına lutfet… Kullukta bu Seyrî değil erbab, Reddetme, bu günakar kulu affet! Hayırlı Cumalar...

        Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne. Hayırlı Cumalar!

        Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle.

        Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

        3

        Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

        Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

        Mübarek cuma günü, tüm hayırlara vesile olsun inşallah! Kıldığımız namazlar, ettiğimiz duaların kabul olması dileğiyle! Hayırlı Cumalar.

        Ya Rabbi! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdim tane tane. Her bir çekişte “AF" diyerek sığındım rahmetine. Hayırlı Cumalar.

        4

        Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Hayırlı Cumalar...

        Allah’ım! Ruhumu daraltma, kalbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yolundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. Hayırlı cumalar...

        Allah tüm sıkıntısı olanları 'Es -Selam' isminin tecellisi ile selamete çıkarsın. Cumanız mübarek olsun.

        5

        KISA, UZUN CUMA MESAJLARI

        Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

        Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yüce Allah dualarımızı kabul etsin, Hayırlı Cumalar!

        Gökten yağan her damla, toprağın kucaklayamadığı bir lütuf. Toprağa ektiğimiz her tohum, Rabbimizin bize olan ikramının bir parçası. Bu geçici dünyada, Allah'ın huzurunda ne varsa, O'nun lütfuyla oluşmuş. Dualarımızı O'na yükseltelim, çünkü O herşeyi işitir ve her şeyi bilir. Cumanız Mübarek Olsun.

        6

        Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

        Allah'ım, Cuma gününde bize rahmetini ve lütfunu göster. Kalplerimizi Sana yaklaştır, günahlarımızı affet. Cumanın bereketiyle bizi nimetlerinle kuşat. Cuma gününe şükürle girelim, dualarımızı kabul eyle.

        7

        AYETLİ VE HADİSLİ CUMA MESAJLARI

        Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        8

        Tüm İslam alemi için duaların kabul olduğu bir Cuma günü dilerim. Hayırlı Cumalar.

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cuma mesajları
        #cuma mesajı
        #en güzel cuma mesajları
        #resimli cuma mesajları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEAŞ operasyonunda polise saldırı
        DEAŞ operasyonunda polise saldırı
        Alsu'nun 2 kaptanı tutuklandı
        Alsu'nun 2 kaptanı tutuklandı
        F.Bahçe'de Talisca ile yollar ayrıldı!
        F.Bahçe'de Talisca ile yollar ayrıldı!
        Filenin Sultanları yolu yarıladı!
        Filenin Sultanları yolu yarıladı!
        Borç dedi milyonları aldı
        Borç dedi milyonları aldı
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na destek
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na destek
        Güllü'nün düşüş anını canlandırdı
        Güllü'nün düşüş anını canlandırdı
        Şekerin etkisi 70 yıl sonra ortaya çıkabilir
        Şekerin etkisi 70 yıl sonra ortaya çıkabilir
        İsmail Kartal, ezeli rakiplerine geçit vermiyor!
        İsmail Kartal, ezeli rakiplerine geçit vermiyor!
        Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!
        Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!
        Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
        Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
        İsrail'in havalimanı saldırısının Tel Aviv'deki yankıları ne?
        İsrail'in havalimanı saldırısının Tel Aviv'deki yankıları ne?
        Yargıtay'dan on binlerce kişiyi ilgilendiren karar
        Yargıtay'dan on binlerce kişiyi ilgilendiren karar
        HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!
        HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!
        Ahmet Davutoğlu ifade verecek
        Ahmet Davutoğlu ifade verecek
        İki seri katil, aynı soyadı, aynı memleket!
        İki seri katil, aynı soyadı, aynı memleket!
        Vlahovic: Beşiktaş kariyerim için en iyisi!
        Vlahovic: Beşiktaş kariyerim için en iyisi!
        Yeni arkadaş arıyor
        Yeni arkadaş arıyor
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!