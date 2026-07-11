Atama kararları Resmi Gazete'de! 11 Temmuz 2026 Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?
11 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Yeni sayıda yasama, yürütme ve idare bölümünü kapsayan çok sayıda önemli düzenleme kamuoyuyla paylaşıldı. Resmi Gazete'de Uzman Erbaş Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanunun yanı sıra çok sayıda Cumhurbaşkanı kararı, atama kararı, yönetmelik ve tebliğ yer aldı. Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar, öğretmenlerin ek ders ücretleri, ithalat düzenlemeleri, kamu kurumlarına ilişkin kararlar ve yeni atamalar dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. Ayrıca Batman Havalimanı'nın uluslararası hava hudut kapısı ilan edilmesi ve çok sayıda acele kamulaştırma kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 11 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de hangi kararlar yayımlandı? İşte Resmi Gazete'nin öne çıkan kararları ve atama listesi...
11 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de birçok alanda yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Kanun, Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler ve tebliğler vatandaşların gündeminde yer aldı. Özellikle kamu personelini ilgilendiren düzenlemeler ile Cumhurbaşkanlığı atama kararları dikkat çekti. Bunun yanında ithalat, eğitim, serbest bölgeler ve enerji yatırımlarına ilişkin önemli kararlar da yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar yer aldı? İşte 11 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'nin öne çıkan başlıkları...
CUMHURBAŞKANI KARARLARI YAYIMLANDI
Resmi Gazete'nin yürütme ve idare bölümünde çok sayıda Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı.
Öne çıkan kararlar arasında;
İthalat Rejimi Kararında değişiklik,
Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin güncellenmesi,
İlave gümrük vergisi düzenlemesi,
PET Resin ithalatında korunma önlemi,
Samsun Serbest Bölgesi'nin işletme süresinin uzatılması,
Küresel asgari kurumlar vergisine ilişkin yeni uygulamalar,
Batman Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı ilan edilmesi,
Balon balığı avcılığına yönelik destek kararında değişiklik,
Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin düzenleme,
Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders ücretlerine ilişkin değişiklikler yer aldı.
CUMHURBAŞKANLIĞI ATAMA KARARLARI YAYIMLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Sadık Erbay ve Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Külüş görevden alınırken, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Muhammet Samet Bulat, Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise İlyas Aktiken'in ataması yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman İl Müdürü Hasan Bilici ve Giresun İl Müdürü Mustafa Modaoğlu görevden alındı.
Ayrıca Bakanlığın Amasya İl Müdürlüğüne Adem Yücel, Giresun İl Müdürlüğüne Ender Yanık, Mardin İl Müdürlüğüne Murat Karaarslan, Şanlıurfa İl Müdürlüğüne Fatih Yılmaz ve Yozgat İl Müdürlüğüne Alper Alp'in ataması yapıldı.
Kararla, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Türkay Dalan görevden alınırken yerine Ferit Meftun Harmankaya getirildi.
Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü görevinden alınırken yerine Cemal Turan'ın ataması yapıldı.r
DEVLET MEMURLARI VE ÖĞRETMENLERİ İLGİLENDİREN DÜZENLEMELER
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin düzenlemelerde değişikliğe gidildi.
Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karar da güncellendi. Düzenlemeler ilgili kurumların uygulamalarına yön verecek.
YÖNETMELİKLER VE TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİKLER
Resmi Gazete'de ayrıca;
Kamu kurumlarına ait çocuk bakımevleri yönetmeliğinde değişiklik,
Üniversitelere ilişkin eğitim-öğretim yönetmelikleri,
Çok sayıda ithalatta gözetim ve korunma önlemi tebliği,
Ürün güvenliği ve ithalat denetimine ilişkin yeni düzenlemeler
yayımlanarak yürürlüğe girdi.
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7588 Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11505)
–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11506)
–– İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11507)
–– İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 11508)
–– PET Resin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11509)
–– Samsun Serbest Bölgesinin, SASBAŞ Samsun Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi Tarafından Kurulup İşletilmesinde Süre Uzatımı Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11510)
–– Yerel ve Küresel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi Kapsamında Güvenli Liman Olarak İlan Edilecek Yerlerin ve Nitelikli Gelirin Dâhil Edilmesi Esası Çerçevesinde Küresel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisinin Uygulandığı Yerler ile Nitelikli Yerel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisinin Uygulandığı Yerlerin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11511)
–– Bazı Kişi ve Kuruluşların Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlıklarının Dondurulmasına İlişkin 28/10/2021 Tarihli ve 4713 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Listede Yer Alan Bir Kişiye Ait Bilgilerin Güncellenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11512)
–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11513)
–– Batman Havalimanının Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11514)
–– Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 11515)
–– Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 11516)
–– Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 11517)
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11518)
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11519)
–– 154 kV İncir HES TM-(Akşar Nazar TM-Siirt 2 TM) Girdi-Çıktı Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11520)
–– Karapürçek-Roketsan Bağlantı Yolu Projesi (Km:0+038.57-8+746.67 Arası) Kapsamında Araziye Girilerek Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11521)
–– Sage Bağlantı Yolu Projesi (Km:0+000.00-2+646.82 Arası) Kapsamında Araziye Girilerek Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11522)
–– Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına Ait AR/TPO/K/M43-a Pafta Numaralı Petrol Arama Ruhsatında Açılan Zincirliçay-1 Kuyusunun Lokasyon Sahası ve Yolunun Yapımı Amacıyla Şanlıurfa İli, Siverek İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11523)
–– 154 kV Bismil-l-Bismil-2 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11524)
–– 154 kV Yurtçim TM-Kıyık TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11525)
–– Sivas İli, Kangal İlçesinde Bulunan ve İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11526)
–– İçişleri Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 11527)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 11528)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168)
YÖNETMELİKLER
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 11529)
–– İstanbul Beykent Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kırıkkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2025/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2025/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2026/29)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2026/38)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2026/39)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2026/40)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2026/41)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2026/42)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2026/43)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2026/44)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2026/45)
–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2026/4)
–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2026/5)
–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2026/6)
–– Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/8)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/36)
–– “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/37)
–– Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/10)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/38)
–– Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/39)
–– Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/17)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/40)
–– Makinaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/32)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/41)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri