RESMİ GAZETE YAYIMLANDI! 23 Eylül 2026 Çarşamba günü Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?
23 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete sayısı yayımlanarak vatandaşların erişimine sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararların da yer aldığı yeni sayıda; kamu yönetimi, ekonomik düzenlemeler, atama kararları ve çeşitli mevzuat değişikliklerine ilişkin düzenlemeler bulunuyor. Günlük kararları takip eden vatandaşlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında hangi başlıkların yer aldığını ve hangi alanlarda yeni düzenlemeler yapıldığını merak ediyor. Peki, 23 Eylül 2026 Resmi Gazete'de hangi kararlar yayımlandı? İşte günün öne çıkan düzenlemeleri ve detaylar…
23 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’nin yeni sayısı yayımlandı. Gece yarısı itibarıyla erişime açılan sayıda, Cumhurbaşkanı kararları başta olmak üzere kamu kurumlarını, ekonomik alanı ve çeşitli idari süreçleri ilgilendiren düzenlemeler yer aldı. Atama kararları, yürürlüğe giren mevzuat değişiklikleri ve güncel uygulamalara ilişkin gelişmeler, vatandaşların gündemindeki konular arasında bulunuyor. Resmi kararları yakından izleyenler ise bugünkü sayıda hangi düzenlemelerin açıklandığını araştırıyor. İşte 23 Eylül 2026 Resmi Gazete’de yer alan kararlar ve öne çıkan başlıklar…
23 EYLÜL 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Kafkas Üniversitesi Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 34)
–– Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 33)
–– Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2026/22)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/29)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri