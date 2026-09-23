RESMİ GAZETE YAYIMLANDI! 23 Eylül 2026 Çarşamba günü Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?

23 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’nin yeni sayısı yayımlandı. Gece yarısı itibarıyla erişime açılan sayıda, Cumhurbaşkanı kararları başta olmak üzere kamu kurumlarını, ekonomik alanı ve çeşitli idari süreçleri ilgilendiren düzenlemeler yer aldı. Atama kararları, yürürlüğe giren mevzuat değişiklikleri ve güncel uygulamalara ilişkin gelişmeler, vatandaşların gündemindeki konular arasında bulunuyor. Resmi kararları yakından izleyenler ise bugünkü sayıda hangi düzenlemelerin açıklandığını araştırıyor. İşte 23 Eylül 2026 Resmi Gazete’de yer alan kararlar ve öne çıkan başlıklar…