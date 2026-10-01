BENZİNE 1 EKİM'DE NE KADAR ZAM GELECEK?

Benzinde Eşel Mobil sisteminin sona ermesiyle normal şartlarda litre başına 10,39 lira ÖTV artışı yapılması ve ÖTV tutarının 14,8277 liraya yükselmesi bekleniyordu. Bu artışın pompa fiyatına yaklaşık 12,47 lira olarak yansıması söz konusu olacaktı.

Ancak yeni kararla birlikte benzindeki ÖTV artışı kademeli hale getirildi. Buna göre benzinde ÖTV tutarı ekim ayında litre başına 7,9000 lira, kasım ayında 11,3600 lira, aralık ayında ise 14,8277 lira olarak uygulanacak.

Bu düzenleme nedeniyle 1 Ekim'de benzinin pompa fiyatında yaklaşık 4,15 lira artış bekleniyor. Böylece tek seferde gerçekleşmesi beklenen 12,47 liralık artış yerine ilk aşamada yaklaşık 4,15 liralık artış yapılmış olacak.