Resmi Gazete yayımlandı! Akaryakıtta Eşel mobil sistemi sona erdi: Benzin ve LPG'de yeni bir dönem başladı!
Akaryakıt fiyatlarını doğrudan ilgilendiren Eşel Mobil sistemi 1 Ekim 2026 itibarıyla sona erdi. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile benzin ve LPG'de uygulanan sistemin ardından yeni ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi. Benzinde vergi artışının tek seferde pompa fiyatlarına yansımasını önlemek amacıyla kademeli geçiş modeli uygulanacak. LPG otogazda ise Eşel Mobil öncesindeki ÖTV sistemine dönüldü. Düzenleme kapsamında benzinde ekim, kasım ve aralık ayları için farklı ÖTV tutarları belirlendi. Peki benzin ve LPG fiyatlarında ne kadar zam gelecek? İşte 1 Ekim 2026 itibarıyla akaryakıtta başlayan yeni dönem ve Resmî Gazete'deki atama kararları...
Akaryakıtta Eşel Mobil uygulamasının sona ermesiyle birlikte özellikle benzin ve LPG kullanan milyonlarca vatandaşın ödeyeceği tutar yeniden gündeme geldi. Benzinde normal şartlarda Eşel Mobil öncesindeki ÖTV tutarına dönülmesi halinde yaklaşık 12,47 liralık fiyat artışı ortaya çıkacaktı. Ancak yeni düzenlemeyle bu artış üç aya yayılarak tüketici üzerindeki ani fiyat baskısının azaltılması hedeflendi. LPG'de ise kilogram başına uygulanan ÖTV tutarı Eşel Mobil dönemindeki seviyeden önceki sisteme çekildi. Peki 1 Ekim'de benzine ve LPG'ye ne kadar zam gelecek, yeni ÖTV tutarları ne olacak? İşte benzinde ve LPG'de uygulanacak yeni ÖTV tutarları ile Resmî Gazete'de yer alan atama kararlarının ayrıntıları...
EŞEL MOBİL SİSTEMİ SONA ERDİ
Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaların ve kur hareketlerinin pompa fiyatlarına etkisini sınırlamak amacıyla uygulanan Eşel Mobil sistemi 1 Ekim itibarıyla sona erdi. Daha önce alınan Cumhurbaşkanı Kararı ile sistemin üç aylık kademeli geçişin ardından 1 Ekim'de yürürlükten kaldırılması kararlaştırılmıştı.
Yeni düzenlemeyle birlikte benzinde Eşel Mobil öncesindeki ÖTV seviyesine doğrudan dönülmesi yerine kademeli bir geçiş uygulanacak. Böylece vergi artışının tamamının aynı gün içerisinde pompa fiyatlarına yansımasının önüne geçilmesi amaçlandı.
BENZİNE 1 EKİM'DE NE KADAR ZAM GELECEK?
Benzinde Eşel Mobil sisteminin sona ermesiyle normal şartlarda litre başına 10,39 lira ÖTV artışı yapılması ve ÖTV tutarının 14,8277 liraya yükselmesi bekleniyordu. Bu artışın pompa fiyatına yaklaşık 12,47 lira olarak yansıması söz konusu olacaktı.
Ancak yeni kararla birlikte benzindeki ÖTV artışı kademeli hale getirildi. Buna göre benzinde ÖTV tutarı ekim ayında litre başına 7,9000 lira, kasım ayında 11,3600 lira, aralık ayında ise 14,8277 lira olarak uygulanacak.
Bu düzenleme nedeniyle 1 Ekim'de benzinin pompa fiyatında yaklaşık 4,15 lira artış bekleniyor. Böylece tek seferde gerçekleşmesi beklenen 12,47 liralık artış yerine ilk aşamada yaklaşık 4,15 liralık artış yapılmış olacak.
BENZİNDE KADEMELİ ÖTV DÖNEMİ
Yeni uygulama ile benzindeki ÖTV artışı üç aya yayıldı. Ekim ayında uygulanacak ÖTV tutarı 7,9000 lira olarak belirlenirken kasım ayında bu tutar 11,3600 liraya çıkacak.
Aralık ayında ise benzinin ÖTV tutarı Eşel Mobil öncesindeki seviye olan 14,8277 liraya ulaşacak. Böylece benzinde Eşel Mobil uygulamasının sona ermesi kademeli bir vergi geçişiyle gerçekleştirilecek.
LPG'DE EŞEL MOBİL ÖNCESİ SİSTEME DÖNÜLDÜ
LPG otogazda ise benzinden farklı olarak Eşel Mobil öncesindeki sisteme dönüş yapıldı. Eşel Mobil kapsamında son olarak kilogram başına 9,2190 lira olarak uygulanan ÖTV tutarı, önceki sistemdeki 11,3830 lira seviyesine yükseltildi.
Yapılan ÖTV düzenlemesinin LPG otogazın pompa fiyatına yaklaşık 1,48 lira artış olarak yansıması bekleniyor. Böylece LPG kullanıcıları açısından da 1 Ekim itibarıyla yeni fiyat dönemi başlamış oldu.
EŞEL MOBİL NEDEN SONA ERDİ?
Eşel Mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki küresel fiyat hareketlerinin ve kur değişimlerinin tüketiciye doğrudan yansımasını sınırlamak amacıyla kullanılıyordu. Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle sistemin kademeli olarak sonlandırılması kararlaştırılmış ve 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla tamamen yürürlükten kaldırılması öngörülmüştü.
Yeni düzenlemede ise özellikle benzindeki vergi artışının tek seferde pompa fiyatlarına yansımasının önüne geçilmesi için kademeli model tercih edildi. Böylece ekim, kasım ve aralık aylarında farklı ÖTV tutarları uygulanacak.
1 EKİM AKARYAKIT FİYATLARINDA YENİ DÖNEM
Eşel Mobil sisteminin sona ermesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında ÖTV kaynaklı yeni dönem başladı. Benzinde artışın kademeli olarak uygulanması nedeniyle ekim ayında yaklaşık 4,15 liralık fiyat artışı beklenirken, kasım ve aralık aylarında ÖTV tutarı yeniden yükselecek.
LPG otogazda ise Eşel Mobil öncesi ÖTV tutarına dönülmesi nedeniyle yaklaşık 1,48 liralık fiyat artışı bekleniyor. Pompa fiyatları ise ÖTV düzenlemesinin yanı sıra petrol fiyatları, döviz kuru ve dağıtım maliyetlerindeki değişimlere göre farklılık gösterebilecek.
1 EKİM 2026 RESMİ GAZETE'DE ATAMA KARARLARI
1 Ekim 2026 tarihli ve 33387 sayılı Resmî Gazete'de akaryakıt düzenlemesinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin iki karar da yayımlandı. Resmî Gazete'nin ilgili sayfasında 2026/321 ve 2026/322 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararları yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Siber Güvenlik Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığına, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdür Yardımcısı Halit Küçükünal, Başkan Yardımcılığına Yusuf Tancan, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Aydoğdu, Dijital Devlet Genel Müdürlüğüne Furkan Civelek, Siber Savunma Genel Müdürlüğüne Mahmut Esat Yıldırım, Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğüne Mahmut Küçük, Birinci Hukuk Müşavirliğine Ercan Atasever ve Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğüne Galatasaray Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Osman Gazi Güçlütürk atandı.