REYTİNG SONUÇLARI 12 EKİM 2026: Uzak Şehir, Altı Üstü İstanbul, Sevdam Karadeniz, MasterChef yarıştı! İşte Total, AB ve ABC1'de dünün reyting birincisi
12 Ekim 2026 Pazartesi reyting sonuçları haftanın ilk gününde ekranlara gelen yapımların izlenme performansını merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Altı Üstü İstanbul ve TRT 1'de Evlilik Güzeldir dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. NOW TV'de ise yeni dizi Sevdam Karadeniz ekran yolculuğuna başladı. Şimdi tüm gözler Total, AB ve ABC1 sıralamasına çevrilmiş durumda. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu, Total, AB ve ABC1'de hangi yapım zirvede? İşte 12 Ekim 2026 reyting sonuçları sıralaması…
12 Ekim Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı zevklere hitap eden yapımlar izleyiciyle buluştu. Duygusal hikayesiyle öne çıkan dizilerden mutfaktaki rekabeti ekranlara taşıyan yarışmalara, kahkaha dolu eğlence programlarından alternatif yapımlara uzanan yayın akışı, haftanın ilk reyting mücadelesine sahne oldu. Sevdikleri yapımların rakipleri karşısında nasıl bir performans sergilediğini ve günün en çok izlenen dizinin hangisi olduğunu öğrenmek isteyen izleyiciler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 12 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması…
12 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
12 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı. Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralamanın açıklanmasıyla birlikte günün birincisi ve ilk 10'da yer alan yapımlar belli oldu.
ATV'de yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisitüm kategorilerde zirvenin sahibi oldu. Kanal D'de ekrana gelen Uzak Şehir dizisi ise tüm kategorilerde ikinci sıraya yerleşti.
İşte dünün Total, AB ve ABC1 sıralaması;
12 EKİM 2026 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Altı Üstü İstanbul ATV
2 Uzak Şehir Kanal D
3 Uzak Şehir (Özet) Kanal D
4 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV
5 Altı Üstü İstanbul (Özet) ATV
6 Esra Erol'da ATV
7 ATV Ana Haber ATV
8 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber NOW
9 MasterChef Türkiye TV8
10 Evlilik Güzeldir TRT 1
12 EKİM 2026 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Altı Üstü İstanbul ATV
2 Uzak Şehir Kanal D
3 Uzak Şehir (Özet) Kanal D
4 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV
5 MasterChef Türkiye TV8
6 Evlilik Güzeldir TRT 1
7 Altı Üstü İstanbul (Özet) ATV
8 Esra Erol'da ATV
9 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber NOW
10 ATV Ana Haber ATV
12 EKİM 2026 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
1 Altı Üstü İstanbul ATV
2 Uzak Şehir Kanal D
3 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV
4 Uzak Şehir (Özet) Kanal D
5 Altı Üstü İstanbul (Özet) ATV
6 MasterChef Türkiye TV8
7 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber NOW
8 Esra Erol'da ATV
9 Evlilik Güzeldir TRT 1
10 Sevdam Karadeniz NOW