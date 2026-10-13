REYTİNG SONUÇLARI 12 EKİM 2026: Uzak Şehir, Altı Üstü İstanbul, Sevdam Karadeniz, MasterChef yarıştı! İşte Total, AB ve ABC1'de dünün reyting birincisi

12 Ekim Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı zevklere hitap eden yapımlar izleyiciyle buluştu. Duygusal hikayesiyle öne çıkan dizilerden mutfaktaki rekabeti ekranlara taşıyan yarışmalara, kahkaha dolu eğlence programlarından alternatif yapımlara uzanan yayın akışı, haftanın ilk reyting mücadelesine sahne oldu. Sevdikleri yapımların rakipleri karşısında nasıl bir performans sergilediğini ve günün en çok izlenen dizinin hangisi olduğunu öğrenmek isteyen izleyiciler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 12 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması…