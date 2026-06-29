REYTİNG SONUÇLARI 28 HAZİRAN || Yaz Bir Şarkı, Daha17, MasterChef, Dünya Kupası maçları listenin başında! Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
Reyting sonuçları 25 Haziran güncel liste... Dün ekrana gelen yapımlar arasında Yaz Bir Şarkı, Daha17, MasterChef, Dünya Kupası maçları ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 28 Haziran AB ve total reyting sonuçları...
Giriş: 29 Haziran 2026 - 08:31 Güncelleme:
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Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen Yaz Bir Şarkı, Daha17, MasterChef, Dünya Kupası maçları" reyting listesinde ilk sıralara yerleşti. Merak edenler için 28 Haziran güncel reyting listesini haberimizde derledik. İşte 28 Haziran AB ve total reyting sonuç listesi...
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AB REYTİNG SONUÇLARI 28 HAZİRAN
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TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 28 HAZİRAN