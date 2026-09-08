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        Haberler Bilgi REYTİNG SONUÇLARI 7 EYLÜL 2026 PAZARTESİ: Evlilik Güzeldir, Altı Üstü İstanbul, MasterChef… ABC1, AB, Total reyting sıralamasına göre hangi yapım zirvede?

        REYTİNG SONUÇLARI 7 EYLÜL 2026 PAZARTESİ: Evlilik Güzeldir, Altı Üstü İstanbul, MasterChef… ABC1, AB, Total reyting sıralamasına göre hangi yapım zirvede?

        7 Eylül 2026 reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam ATV'de Altı Üstü İstanbul dizisi ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara gelirken; Star TV'de Kibar Feyzo ve NOW TV'de Mukadderat filmleri yayınlandı. Show TV'de Güldür Güldür Show programı ile Kanal D'de Uzak Şehir dizisi tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de ise yeni dizi Evlilik Güzeldir ekran yolculuğuna başladı. Peki, ABC1, AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 7 Eylül 2026 ABC1, AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 07:34 Güncelleme:
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        7 Eylül Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, program, yarışma gibi yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Dün akşam TRT 1’in yeni dizisi Evlilik Güzeldir ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkarken diğer kanallarda Altı Üstü İstanbul, MasterChef Türkiye, Kibar Feyzo, Mukadderat, Güldür Güldür Show ve Uzak Şehir yapımları yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber dün akşam ekrana gelen yapımlarının izlenme durumu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 7 Eylül 2026 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması...

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        7 EYLÜL 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        7 Eylül 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00 civarında açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

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        7 EYLÜL 2026 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

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        7 EYLÜL 2026 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

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        7 EYLÜL 2026 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        #7 Eylül 2026 reyting sonuçları
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