REYTİNG SONUÇLARI 7 EYLÜL 2026 PAZARTESİ: Evlilik Güzeldir, Altı Üstü İstanbul, MasterChef… ABC1, AB, Total reyting sıralamasına göre hangi yapım zirvede?

7 Eylül Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, program, yarışma gibi yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Dün akşam TRT 1’in yeni dizisi Evlilik Güzeldir ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkarken diğer kanallarda Altı Üstü İstanbul, MasterChef Türkiye, Kibar Feyzo, Mukadderat, Güldür Güldür Show ve Uzak Şehir yapımları yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber dün akşam ekrana gelen yapımlarının izlenme durumu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 7 Eylül 2026 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması...