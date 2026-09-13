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        Haberler Bilgi Reyting sonuçları açıklandı! 12 Eylül 2026 Cumartesi Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasında kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı! 12 Eylül 2026 Cumartesi Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasında kim birinci oldu?

        12 Eylül Cumartesi reyting sonuçları televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Dün akşam ekrana gelen dizi, yarışma ve programların izlenme oranları belli olurken, Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması da netleşti. Reyting yarışında Total grubunda Güller ve Günahlar birinci olurken, AB ve ABC1 kategorilerinde MasterChef Türkiye zirvede yer aldı. Peki, 12 Eylül Cumartesi reyting sonuçları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 12:10 Güncelleme:
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        1

        12 Eylül Cumartesi günü televizyon kanallarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluştu. Akşam kuşağında yayınlanan programların reyting performansı merak edilirken, açıklanan sonuçlarla birlikte 12 Eylül reyting birincisi kim oldu sorusu da yanıt buldu. İşte Total, AB ve ABC1 kategorilerinde günün reyting sıralaması...

        2

        12 EYLÜL 2026 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        TOTAL

        1. Güller ve Günahlar

        2. Gönül Dağı

        3. Mercan Köşk

        3

        13 EYLÜL 2026 AB REYTİNG BİRİNCİSİ KİM OLDU?

        1. MasterChef Türkiye

        2. Güller ve Günahlar

        3. Mercan Köşk

        4

        ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

        1. MasterChef Türkiye

        2. Güller ve Günahlar

        3. Mercan Köşk

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