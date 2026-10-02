REYTİNGLERDE KIYASIYA YARIŞ! 1 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? Muhtemel Aşk, Sevdiğim Sensin, Güneşin Doğduğu Yer, Halef… Total, AB, ABC1’de hangi yapım zirvede?
1 Ekim 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Muhtemel Aşk, Star TV'de Sevdiğim Sensin, ATV'de Güneşin Doğduğu Yer ve NOW TV'de Halef: Köklerin Çağrısı dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Kanal D'de Beyaz'la Joker ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmalarının yeni bölümleri ekranlara geldi. Söz konusu yapımların reyting performansı izleyiciler tarafınfan merak konusu oldu. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede yer aldı? İşte 1 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve 20+ABC1 sıralaması...
1 Ekim 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında reyting rekabeti yaşandı. Muhtemel Aşk, Sevdiğim Sensin, Güneşin Doğduğu Yer, Halef: Köklerin Çağrısı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de ise Beyaz'la Joker ekranlara geldi. Takip ettikleri yapımların izlenme durumlarını merak eden izleyiciler, "1 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı mı?", "Dünün reyting birincisi kim oldu?" ve "Sevdiğim Sensin, Güneşin Doğduğu Yer ve Halef kaçıncı oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 1 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve 20+ABC1 sıralaması!
1 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
1 Ekim 2026 Perşembe gününe ait reyting sonuçları henüz açıklamadı. Dünün Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerindeki kesin sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecek.
1 EKİM 2026 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI