REYTİNGLERDE KIYASIYA YARIŞ! 1 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? Muhtemel Aşk, Sevdiğim Sensin, Güneşin Doğduğu Yer, Halef… Total, AB, ABC1’de hangi yapım zirvede?

1 Ekim 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında reyting rekabeti yaşandı. Muhtemel Aşk, Sevdiğim Sensin, Güneşin Doğduğu Yer, Halef: Köklerin Çağrısı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de ise Beyaz'la Joker ekranlara geldi. Takip ettikleri yapımların izlenme durumlarını merak eden izleyiciler, "1 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı mı?", "Dünün reyting birincisi kim oldu?" ve "Sevdiğim Sensin, Güneşin Doğduğu Yer ve Halef kaçıncı oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 1 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve 20+ABC1 sıralaması!