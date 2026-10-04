Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması başlayacak mı, Türkiye’de saatler 1 saat geri alınacak mı?
Saatlerin geri alınmasıyla kış aylarında gün ışığı süresinin kısalması nedeniyle güneş ışığından daha fazla yararlanılıyor. Yavaş yavaş kış mevsiminin de yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar kış saati uygulaması ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Avrupa'da her sene saatler kış saati ve yaz saati olmak üzere değişiyor. Peki, saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması başlayacak mı, Türkiye'de saatler 1 saat geri alınacak mı?
Ekim ayının gelip havaların erken kararmasıyla beraber saatlerin geri alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Avrupa’nın büyük bölümünde mevsimsel saat değişikliği uygulanıyor. Peki saatler geri alınacak mı, Türkiye’de saatler 1 saat geri alınacak mı?
SAATLER GERİ ALINACAK MI, 2026 KIŞ SAATİ UYGULAMASI VAR MI?
Türkiye'de 2016 yılında başlayan kalıcı yaz saati uygulaması bu yıl yine devam edecek. Kış saati uygulaması olmayacak ve saatler geri alınmayacak.
KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?
Kış saati uygulaması, gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla saatlerin belirli bir tarihte geri alınmasıdır. Bu uygulama, yaz saati uygulamasının tersidir; yaz saati uygulamasında saatler ileri alınırken, kış saati uygulamasında saatler geri alınır.
YAZ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLADI?
Türkiye'de yaz saati uygulaması; Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan uygulamanın yıl boyu sürdürülmesine karar verildi.