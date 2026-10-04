Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması başlayacak mı, Türkiye’de saatler 1 saat geri alınacak mı?

SAATLER GERİ ALINACAK MI, 2026 KIŞ SAATİ UYGULAMASI VAR MI?

Türkiye'de 2016 yılında başlayan kalıcı yaz saati uygulaması bu yıl yine devam edecek. Kış saati uygulaması olmayacak ve saatler geri alınmayacak.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Kış saati uygulaması, gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla saatlerin belirli bir tarihte geri alınmasıdır. Bu uygulama, yaz saati uygulamasının tersidir; yaz saati uygulamasında saatler ileri alınırken, kış saati uygulamasında saatler geri alınır.