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        Haberler Bilgi Gündem SAFER AYI TAKVİMİ 2026: Diyanet ile Safer ayı başladı mı, ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Safer ayı kaza, bela ve musibet ayı mı?

        SAFER AYI TAKVİMİ 2026: Diyanet ile Safer ayı başladı mı, ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Safer ayı kaza, bela ve musibet ayı mı?

        Hicrî takvimin Muharrem'den sonraki ikinci ayı olan Safer'in 2026 yılında hangi tarihler arasına denk geldiği araştırılıyor. Halk arasında bu ayın uğursuzluk, kaza ve belalarla ilişkilendirilmesine yönelik bazı inanışlar bulunurken, söz konusu düşüncelerin İslam dininde bir karşılığının olup olmadığı da merak ediliyor. Peki, 2026 Safer ayı ne zaman başladı ve hangi tarihte sona erecek? İşte Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre Safer ayının başlangıç ve bitiş tarihleri ile bu döneme ilişkin bilinmesi gerekenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 12:26 Güncelleme:
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        Hicrî yılın ikinci ayı olan Safer’in 2026 takvimindeki başlangıç ve bitiş tarihleri araştırılıyor. Muharrem ayının ardından gelen Safer hakkında halk arasında kaza, bela ve uğursuzlukla bağlantılı çeşitli inanışlar bulunsa da bu düşüncelerin dinî dayanağı olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Safer ayı 2026 yılında hangi tarihte başlayacak ve ne zaman tamamlanacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı takvime göre Safer ayının tarihleri ve aya ilişkin bilinmesi gerekenler…

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        SEFER AYI 2026 BAŞLADI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

        Diyanet İşleri Başkanlığının dini günler takvimine göre Safer ayı, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü başladı. Böylece Safer ayının ilk çarşambası da ayın ilk gününde idrak edildi.

        Safer ayı, 13 Ağustos 2026 Perşembe akşamı sona erecek ve 14 Ağustos 2026 Cuma günü ise Rebiülevvel ayı başlayacak.

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        SAFER AYI'NIN FAZİLETLERİ NELER? KAZA, BELA, MUSİBET AYI MIDIR?

        Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde ki anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24 [3914-3915]; bk. Buhârî, Tıb, 25 [5717]; Müslim, Selâm, 101-103 [2220]) dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur.

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        Hz. Peygamber (s.a.s.), böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur. (Buhârî, Tıb, 19 [5707]) Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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