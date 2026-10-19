Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu? 2026 Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?
Sağlık Bakanlığı 38 bin sağlık personeli alımı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün Bakanlık bünyesine 38 bin hekim dışı personel alınacağını duyurdu. Akabinde ise gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları için Bakanlıktan gelecek açıklamalara çevrildi. Alım yapılacak kadrolar ve branş dağılımı sağlık alanında atama bekleyen binlerce aday tarafından merak ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu? 2026 Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin merak edilenler...
Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı 31 bin 54 personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Bu gelişme sonrası sağlık alanında atama bekleyen binlerce aday için bir güzel haber daha geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 38 bin hekim dışı personel alınacağını açıkladı. Akabinde ise Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı için gözler Bakanlıktan gelecek yeni açıklamalara çevrildi. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri, teknisyen, büro personeli, güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför ve diğer meslek gruplarından kaç kişi alınacağı merak konusu oldu. Peki Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte, 2026 Sağlık Bakanlığı sağlık personeli alımında son durum...
SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin yaptığı açıklamada, 2026 yılı sona ermeden 38 bin hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Sağlık hizmetlerinin en nitelikli şekilde vatandaşlarımıza sunulması bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu amaçla yeni bir adım daha atıyor, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum."
Buna göre Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel alımı ilanı, 2026 yılı bitmeden yayımlanacak. Ancak başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.
SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLAR NELER, KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel alımı başvuru şartları, branş ve kontenjan dağılımı henüz açıklanmadı.
Alım yapılacak meslek grupları, branşlara göre kontenjan dağılımı ve başvuru şartlarına ilişkin ayrıntılar yayımlanacak personel alımı ilanıyla belli olacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN GÖZLER ÖSYM'DE
38 bin hekim dışı personel alımı için ilk olarak Sağlık Bakanlığı açıklama yapacak. Böylece personel alımına ilişkin başvuru takvimi netlik kazanacak.
Ardından ise ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI 31 BİN 54 PERSONEL ALIMI RESMİ GAZETE'DE
Öte yandan Sağlık Bakanlığı 31 bin 54 sağlık personeli alacak.
Sözleşmeli 31 bin 54 sağlık personeli istihdamı kapsamındaki hizmet birimlerinin tespit edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2027'de uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.
Ancak Sağlık Bakanlığı 31 bin 54 sağlık personel alımı başvuru tarihleri ve şartları da henüz açıklanmadı.
SAĞLIK BAKANLIĞI 31 BİN 54 PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre alınacak personelin branş ve kadro dağılımları şu şekilde;
Karar uyarınca acil sağlık hizmetlerinde 1,
İlçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7,
Sağlık evlerinde 6,
Yataklı tedavi alanında da 31 bin 40 kişi istihdam edilecek.
Söz konusu kişilerden 5 bin 61'i tabip,
25 bin 955'i uzman tabip olacak.
Ayrıca 25 sağlık memuru,
9 ebe,
2 hemşire ile birer diyetisyen ve sağlık teknikeri alınacak.