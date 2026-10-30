Sağlık Bakanlığı atama kurası takvimi açıklandı! 2026 Sağlık Bakanlığı kura başvuruları nasıl yapılır ve ne zaman bitiyor?
Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası için başvuru takvimini duyurdu. 30 Ekim'de başlayan başvurular 5 Kasım 2026 saat 18.00'de sona erecek. Atama kurası ise 26 Kasım'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre uzman tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına alım yapılacak. İşte, Sağlık Bakanlığı 2026 atama kurası takvimi ve başvuru ekranı…
Sağlık Bakanlığının yayımladığı atama ilanıyla birlikte başvuru, değerlendirme ve yerleştirme sürecinin tarihleri belli oldu. Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarını kapsayan kura için adayların başvurularını 30 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında EKİP sistemi üzerinden tamamlaması gerekiyor. Başvuruların ardından ön sonuçlar açıklanacak, itiraz sürecinin tamamlanmasıyla kesin yerleştirme kurası yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı kura başvuruları ne zaman bitiyor? İşte, Sağlık Bakanlığı 2026 atama kurası başvuru adımları…
SAĞLIK BAKANLIĞI 2026 ATAMA KURASI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası başvuruları 30 Ekim 2026 tarihinde başladı. Adaylar, elektronik başvurularını 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 18.00'e kadar tamamlayabilecek.
Başvuru işlemleri Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden gerçekleştirilecek. İlk defa atanmak isteyen adayların yanı sıra yeniden atama talebinde bulunan sağlık çalışanları da ilan kapsamında başvuru yapabilecek.
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SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI HANGİ KADROLARI KAPSIYOR?
2026 yılı 3. dönem atama kurası kapsamında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.
İlanda yer alan kadrolar şöyle:
*Uzman tabip
*Tabip
*Uzman diş tabibi
*Diş tabibi
*Uzman eczacı
*Eczacı
Kura kapsamında ilk defa atama ve yeniden atama işlemleri gerçekleştirilecek. Kadrolara göre başvuru ve yerleştirme koşulları farklılık gösterebilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura ön sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar, başvuru değerlendirme sonuçlarına ilişkin duyuruları Sağlık Bakanlığının resmi kanalları üzerinden takip edebilecek.
Ön sonuçların ilan edilmesinin ardından itirazlar değerlendirilecek ve gerekli işlemler tamamlanacak. Kesin yerleştirme sürecinde kura takviminde belirtilen tarihler esas alınacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası 26 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura, noter huzurunda bilgisayar ortamında yapılacak.
Yerleştirmeler kura yöntemiyle gerçekleştirilecek. Eczacı kadrolarında iki ayrı yerleştirme uygulanırken ilan kapsamında bazı kadrolar için puanlı kura sistemi de kullanılacak.
Kura sonucunda yerleşmeye hak kazanan adayların atamaya esas belgelerini teslim etmeleri için belirlenen son tarih ise 11 Aralık 2026 Cuma günü saat 18.00 olacak. Adayların atama işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli belgeleri bu tarihe kadar ilgili kurumlara ulaştırması gerekiyor.