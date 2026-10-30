Sağlık Bakanlığı atama kurası takvimi açıklandı! 2026 Sağlık Bakanlığı kura başvuruları nasıl yapılır ve ne zaman bitiyor?

Kura sonucunda yerleşmeye hak kazanan adayların atamaya esas belgelerini teslim etmeleri için belirlenen son tarih ise 11 Aralık 2026 Cuma günü saat 18.00 olacak. Adayların atama işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli belgeleri bu tarihe kadar ilgili kurumlara ulaştırması gerekiyor.