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        Haberler Bilgi SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 BAŞVURULARI BAŞLADI MI? Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri açıklandı mı?

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 BAŞVURULARI BAŞLADI MI? Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri açıklandı mı?

        Eylül ayının başlamasıyla Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı personel alımı süreci, sağlık sektöründe görev almak isteyen adayların gündemindeki yerini koruyor. Bakanlık bünyesinde yapılması planlanan 26 bin 673 kişilik yeni istihdam için başvuru tarihleri, alınacak branşlar ve kadro dağılımına ilişkin detaylar merakla bekleniyor. Resmi takvimin açıklanmasıyla birlikte başvuru şartları, kontenjan bilgileri ve tercih sürecine dair tüm ayrıntıların netleşmesi bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi kadrolara kaç kişilik kontenjan ayrılacak? İşte sağlık personeli alımıyla ilgili son gelişmeler ve merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 17:46 Güncelleme:
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        Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı personel alımı başvuruları için bekleyiş sürüyor. Bakanlık tarafından yapılması planlanan 26 bin 673 kişilik istihdam için başvuru takvimi, kadro dağılımı ve hangi sağlık branşlarına öncelik verileceği merakla bekleniyor. Resmi başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar, aranan şartlar ve tercih edilebilecek kadrolara ilişkin detaylara ulaşabilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı başvuruları hangi tarihte başlayacak, hangi kadrolara kaç kişi alınacak? İşte yeni dönem sağlık personeli alımıyla ilgili son bilgiler…

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim dışındaki sağlık personeline yönelik yeni alımların Eylül 2026’da yapılacak KPSS sonrasında gündeme alınacağını duyurdu.

        Açıklamaya göre, gerekli planlamaların sınavın ardından tamamlanması ve personel alım sürecinin 2026 yılının sonuna doğru başlatılması öngörülüyor.

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        26 BİN 673 SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KPSS sürecinin tamamlanmasının ardından yeni sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası adaylar, Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM’den gelecek resmi açıklamaları yakından takip etmeye başladı.

        Tercih ve yerleştirme süreci, başvuru şartları ve tüm detaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda netleşecek.

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        BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

        İstihdam kapsamında alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımı şu şekilde:

        Uzman Doktor: 22 bin 983

        Doktor: 3 bin 652

        Sağlık Teknikeri: 25

        Ebe: 9

        Hemşire: 2

        Diyetisyen: 1

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