SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 BAŞVURULARI BAŞLADI MI? Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı personel alımı başvuruları için bekleyiş sürüyor. Bakanlık tarafından yapılması planlanan 26 bin 673 kişilik istihdam için başvuru takvimi, kadro dağılımı ve hangi sağlık branşlarına öncelik verileceği merakla bekleniyor. Resmi başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar, aranan şartlar ve tercih edilebilecek kadrolara ilişkin detaylara ulaşabilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı başvuruları hangi tarihte başlayacak, hangi kadrolara kaç kişi alınacak? İşte yeni dönem sağlık personeli alımıyla ilgili son bilgiler…