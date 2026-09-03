Şans Topu sonuçları açıklandı 2 Eylül 2026 Çarşamba: Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Şans Topu'nda heyecan haftanın ilk çekilişi ile başladı. Haftada iki kez düzenlenen Şans Topu çekilişinde bu hafta da büyük ikramiye heyecanı yaşandı. Kuponlarını dolduranlar, çekilişin ardından kazandıran numaraları kontrol etmek için sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Şans Topu'nda 5 ana numara ile 1 Şans Topu numarasının doğru tahmin edilmesi büyük ikramiyeyi kazandırıyor. Çekiliş sonucuyla birlikte hangi numaraların çıktığı ve ikramiyenin devredip devretmediği de belli oluyor. Peki, Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte 2 Eylül 2026 Çarşamba Şans Topu sonuçları...
2 Eylül Çarşamba günü yapılan Şans Topu çekilişi sonrası gözler kazandıran numaralara çevrildi. Milli Piyango Online üzerinden oynanan oyunun sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından erişime açılıyor. Çekilişte 1 ile 34 arasından 5 sayı ve 1 ile 14 arasından 1 Şans Topu numarası belirleniyor. Peki, Şans Topu sonuçları açıklandı mı, Şans Topu sonuçları nasıl, nereden sorgulanır? İşte 2 Eylül 2026 Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralarla ilgili detaylar...
2 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2 Eylül 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin ardından sonuçlar merak konusu oldu. Çekiliş sonucunda belirlenen 5 ana numara ve Şans Topu numarası, resmi sonuç ekranı üzerinden sorgulanabiliyor.
2 Eylül 2026 Şans Topu kazandıran numaraları:
2 - 9 - 14 - 18 - 33 + 13
Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 büyük ikramiye devretti.
ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.
Vatandaşlar, kupon bilgilerini girerek veya çekiliş numaralarını karşılaştırarak sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor. Ayrıca ikramiye kazanan kuponlara ilişkin detaylar da sistem üzerinden görüntülenebiliyor.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.