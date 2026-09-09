Sevdan Bir Ateş izle: Sevdan Bir Ateş 1.bölüm full tamamı Show TV’de izle
Show TV ekranlarının yeni dizisi Sevdan Bir Ateş izleyiciyle 9 Eylül Çarşamba akşamı buluştu. Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ın başrollerini paylaştığı dizinin ilk bölümünü internet üzerinden izlemek isteyenler Sevdan Bir Ateş izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İddialı kadrosu ve senaryosuyla büyük heyecan uyandıran dizinin birinci bölümü için 3 fragman tanıtımı yayınlandı. İşte, Sevdan Bir Ateş 1.bölüm izle ekranı ve bölüm özeti
Sevdan Bir Ateş 1.bölüm izleyiciyle Show TV’de buluştu. Heyecan dolu bölümüyle ekrana gelen Sevdan Bir Ateş dizisinin çekimleri Kapadokya’nın eşsiz atmosferinde sürdürülüyor. Yapım ekibi, özellikle Nevşehir ve Ürgüp çevresindeki doğal ve tarihi mekanları tercih ediyor. Peki, ilk bölümde neler oldu? İşte, Show TV Sevdan Bir Ateş 1. bölümü izleme ekranı ve bölüm özeti
SEVDAN BİR ATEŞ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tren istasyonu büyük bir karşılaşmaya ve Leyla’nın kızı ile Mirza arasında yapacağı bir seçime gebedir.
Mirza düğününe bir kaç gün kala kaçırılan yeğenini bulmak için Halep’e gider. Halep’te ise kayıp nişanlısı Leyla ve henüz varlığından haberi olmayan altı yaşındaki kızı Hüma tam yedi yıldır bir gün Mirza’nın onları bulmasını ve evlerine dönmeyi beklemektedir. Kerem’i arayan Mirza’nın yolu Leyla’yı kaçırıp evlenen Nasim’in dükkanına kadar varır.
Ancak Leyla orada tutsak edildiğini bir türlü Mirza’ya duyuramaz ve Halep’ten kızını ve kendisini sağ salim çıkarabilmek için tehlikeli bir oyuna başlar.
Mirza ise bebeği alabilmek için kendisine telefonla ulaşan Sara isimli bir kadını ve kızını Türkiye’ye kaçırmaya razı olmuştur. Ancak buluşmak için sözleştikleri tren istasyonu büyük bir karşılaşmaya ve Leyla’nın kızı ile Mirza arasında yapacağı bir seçime gebedir.
SEVDAN BİR ATEŞ İLK BÖLÜM İZLEME EKRANI
Sevdan Bir Ateş, ilk bölümü ile bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlandı
SEVDAN BİR ATEŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Mirza ile Leyla’nın yıllar önce yarım kalan hikayesi bugüne taşıyor. Mirza’nın Leyla’ya ettiği yemin, Leyla’nın başka bir yere gönderilmesi ve uzun yıllar sonra ikilinin yeniden karşı karşıya gelmesi, geçmişte yaşananlara dair merakı giderek artırıyor.
Bir yanda Leyla’nın hayatını değiştiren ayrılık, diğer yanda Mirza’nın konaktaki düğün hazırlıkları yer alırken; yıllar sonra gelen bu yüzleşme, ikili arasındaki kapanmamış hesapların da habercisi oluyor.
Tanıtımın en çarpıcı anı ise Leyla’nın çocuğunun para karşılığında elinden alınmak istenmesi oluyor. “Dilsiz bir kıza tonla para ödeyecekler” sözleri yaşanacakların ağırlığını gözler önüne sererken, Mirza’nın “İnsan kendi evladını satar mı?” çıkışı tanıtıma damga vuruyor. Geçmişte edilen bir yemin, yarım kalan büyük bir aşk ve yıllar sonra gelen sarsıcı yüzleşme…
SEVDAN BİR ATEŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin başrollerini Murat Ünalmış ile Özge Özacar paylaşıyor. Mirza ve Leyla’nın yıllara meydan okuyan hikayesini ekrana taşıyacak ikiliye; Sitare Akbaş, Gökçe Eyüboğlu, Yeşim Gül, Taner Rumeli, İsmail Hakkı, Yusuf Gökhan Atalay, Hande Canpolat, Kayra Sır, Sezin Bozacı, Süreyya Kilimci, Beyti Engin, Evren Duyal, Ceren Taşçı, Aslıhan Karalar, Ege Gönülal, Melih Kırkbir, Sermet Yeşil ve Soydan Soydaş eşlik ediyor.