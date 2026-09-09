Sevdan Bir Ateş izle: Sevdan Bir Ateş 1.bölüm full tamamı Show TV’de izle

SEVDAN BİR ATEŞ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tren istasyonu büyük bir karşılaşmaya ve Leyla’nın kızı ile Mirza arasında yapacağı bir seçime gebedir.

Mirza düğününe bir kaç gün kala kaçırılan yeğenini bulmak için Halep’e gider. Halep’te ise kayıp nişanlısı Leyla ve henüz varlığından haberi olmayan altı yaşındaki kızı Hüma tam yedi yıldır bir gün Mirza’nın onları bulmasını ve evlerine dönmeyi beklemektedir. Kerem’i arayan Mirza’nın yolu Leyla’yı kaçırıp evlenen Nasim’in dükkanına kadar varır.

Ancak Leyla orada tutsak edildiğini bir türlü Mirza’ya duyuramaz ve Halep’ten kızını ve kendisini sağ salim çıkarabilmek için tehlikeli bir oyuna başlar.

Mirza ise bebeği alabilmek için kendisine telefonla ulaşan Sara isimli bir kadını ve kızını Türkiye’ye kaçırmaya razı olmuştur. Ancak buluşmak için sözleştikleri tren istasyonu büyük bir karşılaşmaya ve Leyla’nın kızı ile Mirza arasında yapacağı bir seçime gebedir.

SEVDAN BİR ATEŞ İLK BÖLÜM İZLEME EKRANI

Sevdan Bir Ateş, ilk bölümü ile bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlandı

SEVDAN BİR ATEŞ 1.BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ