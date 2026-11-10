Sıcaklıklar yükseliyor! Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma yazı bitti mi?

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Pastırma sıcakları genellikle ekim ayının son haftası ile kasım ayının ortaları arasında yaşanıyor. 2026 yılı için de 25 Ekim-15 Kasım tarih aralığı pastırma yazınının görülebileceği dönem olarak öne çıkıyor.

Ancak bu tarihler kesin başlangıç ve bitiş günleri değil. Pastırma yazınının ortaya çıkması; atmosferdeki yüksek basınç sistemlerine, rüzgârın yönüne ve bölgesel hava hareketlerine bağlı olarak değişiyor.

Bu dönemde gündüzleri güneşli ve mevsime göre daha sıcak hava görülürken geceleri sıcaklıklar belirgin şekilde düşebiliyor.