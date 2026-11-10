Sıcaklıklar yükseliyor! Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma yazı bitti mi?
Kasım ayının gelişiyle birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları ve mevsim normallerindeki değişimler yakından takip ediliyor. Sonbaharın son günlerinde, halk arasında pastırma sıcakları olarak bilinen ılık ve güneşli günlerin yaşanıp yaşanmayacağı araştırılıyor. Özellikle gündüz sıcaklıklarının yeniden yükselmesi, gece ve sabah saatlerinde ise serin havanın etkisini sürdürmesi beklentileri artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel hava tahminleri, sıcaklıkların önümüzdeki günlerde nasıl seyredeceğine ilişkin önemli ipuçları veriyor. Pastırma yazı olarak adlandırılan dönem, genellikle sonbaharın son bölümünde görülen kısa süreli ılık hava koşullarıyla biliniyor. Peki, 2026 yılında pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, pastırma yazı bitti mi? İşte 2026 pastırma yazı tarihleri...
Sonbaharın son günlerine yaklaşılırken hava sıcaklıklarında yaşanabilecek değişimler yakından takip ediliyor. Özellikle ekim sonu ve kasım aylarında görülen pastırma sıcakları, bu yıl da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bununla birlikte pastırma yazının başlayacağı tarih, atmosfer koşullarına ve bölgesel hava hareketlerine göre değişebiliyor. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma yazı bitti mi? İşte ayrıntılar...
PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Pastırma sıcakları genellikle ekim ayının son haftası ile kasım ayının ortaları arasında yaşanıyor. 2026 yılı için de 25 Ekim-15 Kasım tarih aralığı pastırma yazınının görülebileceği dönem olarak öne çıkıyor.
Ancak bu tarihler kesin başlangıç ve bitiş günleri değil. Pastırma yazınının ortaya çıkması; atmosferdeki yüksek basınç sistemlerine, rüzgârın yönüne ve bölgesel hava hareketlerine bağlı olarak değişiyor.
Bu dönemde gündüzleri güneşli ve mevsime göre daha sıcak hava görülürken geceleri sıcaklıklar belirgin şekilde düşebiliyor.
METEOROLOJİ DUYURDU: SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELİYOR!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 10 Kasım 2026 tarihinde güncellediği 5 günlük hava tahminine göre, hafta başında mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak yükselmesi bekleniyor.
Ancak sıcaklık artışıyla birlikte yağışlı hava tamamen etkisini kaybetmeyecek. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA SICAKLIK 22 DERECEYE ÇIKACAK!
İstanbul'da soğuk havanın ardından sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor. AKOM'un haftalık tahminine göre kentte 11 Kasım Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar artış gösterecek.
İstanbul için beklenen hava durumu şöyle:
TarihBeklenen en yüksek sıcaklık
11 Kasım Çarşamba16 derece
12 Kasım Perşembe19 derece
13 Kasım Cuma21 derece
14 Kasım Cumartesi22 derece
15 Kasım Pazar15 derece
PASTIRMA YAZI BİTTİ Mİ, KASIM AYINDA YENİDEN BAŞLAYACAK MI?
2026 yılında pastırma yazı için öne çıkan 25 Ekim-15 Kasım tarih aralığı henüz tamamlanmadı. Dolayısıyla pastırma sıcaklarının tamamen sona erdiğini söylemek için erken.
Meteoroloji tahminlerinde hafta ortasından itibaren özellikle batı bölgelerde sıcaklık artışı öne çıkıyor. İstanbul'da hafta sonuna doğru 22 dereceye ulaşması beklenen sıcaklıklar da sonbaharın ılık günlerinin yeniden hissedilebileceğini gösteriyor.
Bununla birlikte her sıcaklık artışı pastırma yazı anlamına gelmiyor. Bu dönemin karakteristik özelliği, sonbahardaki soğuk havanın ardından kısa süreli, yağışsız ve güneşli bir ılık hava döneminin yaşanması.
PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER?
Pastırma sıcaklarının belirli ve değişmez bir süresi bulunmuyor. Bazı yıllarda birkaç gün devam eden bu dönem, uygun atmosfer koşullarının oluşması halinde bir haftaya kadar uzayabiliyor.
Yüksek basıncın etkili olduğu günlerde rüzgârın zayıflaması, gündüz sıcaklıklarının yükselmesi ve gece-gündüz sıcaklık farkının belirginleşmesi pastırma yazının öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.
Ancak yeni bir soğuk hava dalgasının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar kısa sürede yeniden düşebiliyor.