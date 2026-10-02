ŞOK aktüel ürünler kataloğu 6 Ekim 2026: Kedi ve köpek mamalarında indirimi devam ediyor! ŞOK kataloğunda hangi ürünler var?
ŞOK. 30 Eylül-6 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu indirimleri devam ediyor. 6 Ekim tarihine kadar kedi ve köpek mamalarında yüzde 50 indirim fırsatı var. Çeyiz düzecek olan çiftler içinde züccaciye ürünlerinden kavanoz 299 TL, çay takımı 350 TL, sürahi 199 TL, dondurma kasesi 350 TL'den satışa çıkıyor. İşte, ŞOK 6 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesi
ŞOK aktüel ürünler indirimleri merak ediliyor. Ekim ayında indirimleri devam eden ŞOK markette bu hafta kadın tayt, keçe organizer, mega hurç, kapaklı makyaj organizer çanta, desenli yorgan tek kişilik, battaniye yer alıyor. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 30 EYLÜL- 6 EKİM 2026
Dinarsu Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti: 1.799 TL
Dinarsu Sherpa TV Battaniyesi: 550 TL
Desenli Yorgan Tek Kişilik: 750 TL
Desenli Yorgan Çift Kişilik: 850 TL
Silikon Micro Yastık (50x70 cm): 125 TL
Mega Kutulu Hurç (60x40x30 cm) 199 TL
Baskılı Mega Boy Hurç (74x46x46 cm): 125 TL
Baskılı Baza Altı Hurç Büyük Boy (74x46x22 cm): 125 TL
Baskılı Pencereli Hurç (64x41x35 cm): 125 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu (30x30x30 cm): 150 TL
4 Bölmeli Dolap Düzenleyici (30x72 cm): 175 TL
Paşabahçe Oval Servis Kayık Tabak (33 cm): 125 TL
Skytech 50" 126 Ekran 4K QLED Whale TV (Q50ST1405): 16.999 TL
Arzum Nuvo Ion Saç Düzleştirici (AR5125): 1.499 TL
Arzum Shake'n Take Go Kişisel Blender (Ar1211): 2.399 TL
Petrix Uzaktan Kumandalı Astronot Projeksiyon Gece Lambası: 899 TL
Petrix Dokunmatik Armut Gece Lambası: 499 TL
Kiwi 1085 Akıllı Dijital Banyo Baskülü: 425 TL
Torima LED Sensörlü Gece Lambası (LW-44): 349 TL
Torima Konuşan Bilgi Kartları Y2 (112 Adet Çift Taraflı Kart): 499 TL
Sakura LED Ampul Sarı Işık 15W: 69,50 TL
Paşabahçe Babylon Kavanoz (1500 cc): 299 TL
Paşabahçe Babylon Kavanoz (1120 cc): 250 TL
Sarar Tek Kişilik Soft Pamuklu Battaniye: 399 TL
Sarar Çift Kişilik Soft Pamuklu Battaniye: 450 TL