Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler kataloğu 6 Ekim 2026: Kedi ve köpek mamalarında indirimi devam ediyor! ŞOK kataloğunda hangi ürünler var?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu 6 Ekim 2026: Kedi ve köpek mamalarında indirimi devam ediyor! ŞOK kataloğunda hangi ürünler var?

        ŞOK. 30 Eylül-6 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu indirimleri devam ediyor. 6 Ekim tarihine kadar kedi ve köpek mamalarında yüzde 50 indirim fırsatı var. Çeyiz düzecek olan çiftler içinde züccaciye ürünlerinden kavanoz 299 TL, çay takımı 350 TL, sürahi 199 TL, dondurma kasesi 350 TL'den satışa çıkıyor. İşte, ŞOK 6 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 18:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        ŞOK aktüel ürünler indirimleri merak ediliyor. Ekim ayında indirimleri devam eden ŞOK markette bu hafta kadın tayt, keçe organizer, mega hurç, kapaklı makyaj organizer çanta, desenli yorgan tek kişilik, battaniye yer alıyor. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        2

        ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 30 EYLÜL- 6 EKİM 2026

        Dinarsu Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti: 1.799 TL

        Dinarsu Sherpa TV Battaniyesi: 550 TL

        Desenli Yorgan Tek Kişilik: 750 TL

        Desenli Yorgan Çift Kişilik: 850 TL

        Silikon Micro Yastık (50x70 cm): 125 TL

        Mega Kutulu Hurç (60x40x30 cm) 199 TL

        Baskılı Mega Boy Hurç (74x46x46 cm): 125 TL

        Baskılı Baza Altı Hurç Büyük Boy (74x46x22 cm): 125 TL

        Baskılı Pencereli Hurç (64x41x35 cm): 125 TL

        Çok Amaçlı Kapaklı Kutu (30x30x30 cm): 150 TL

        4 Bölmeli Dolap Düzenleyici (30x72 cm): 175 TL

        3

        Paşabahçe Oval Servis Kayık Tabak (33 cm): 125 TL

        Skytech 50" 126 Ekran 4K QLED Whale TV (Q50ST1405): 16.999 TL

        Arzum Nuvo Ion Saç Düzleştirici (AR5125): 1.499 TL

        Arzum Shake'n Take Go Kişisel Blender (Ar1211): 2.399 TL

        Petrix Uzaktan Kumandalı Astronot Projeksiyon Gece Lambası: 899 TL

        Petrix Dokunmatik Armut Gece Lambası: 499 TL

        Kiwi 1085 Akıllı Dijital Banyo Baskülü: 425 TL

        Torima LED Sensörlü Gece Lambası (LW-44): 349 TL

        Torima Konuşan Bilgi Kartları Y2 (112 Adet Çift Taraflı Kart): 499 TL

        Sakura LED Ampul Sarı Işık 15W: 69,50 TL

        4

        Paşabahçe Babylon Kavanoz (1500 cc): 299 TL

        Paşabahçe Babylon Kavanoz (1120 cc): 250 TL

        5

        Sarar Tek Kişilik Soft Pamuklu Battaniye: 399 TL

        Sarar Çift Kişilik Soft Pamuklu Battaniye: 450 TL

        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        ÖNERİLEN VİDEO
        #şok aktüel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        13 ihale dosyasında usulsüzlük tespiti
        13 ihale dosyasında usulsüzlük tespiti
        Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı!
        Güney Kore Ukrayna'dan özür talep ediyor
        Güney Kore Ukrayna'dan özür talep ediyor
        "Gerekirse ligler ertelensin!"
        "Gerekirse ligler ertelensin!"
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        "Haberler doğru değil"
        "Haberler doğru değil"
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        Belçika'da siftah zamanı!
        Belçika'da siftah zamanı!
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"