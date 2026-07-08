Son dakika deprem mi oldu? 8 Temmuz 2026 AFAD-Kandilli az önce deprem mi oldu ve nerede?
8 Temmuz 2026 Çarşamba sabahından itibaren en çok araştırılan konular arasında son depremler listesi yer alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden binlerce kişi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem kayıtlarını kontrol etmeye başladı. Az önce meydana gelen depremlere ilişkin büyüklük, merkez üssü, derinlik ve son depremler listesi anlık olarak güncelleniyor. İşte detaylar...
Giriş: 08 Temmuz 2026 - 07:18 Güncelleme:
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son dakika deprem verileri yakından takip edilirken, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve hissedildiği iller de sorgulanıyor. İşte 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile en güncel deprem bilgileri…
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8 TEMMUZ DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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AKDENİZ'DE DEPREM
AFAD verisi ile Akdeniz açıklarında saat 02.27'de 3.7 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.
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8 TEMMUZ 2026 SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ
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