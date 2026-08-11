SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ CANLI | 11 Ağustos 2026 Salı bugün nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

Türkiye’de meydana gelen irili ufaklı sarsıntılar, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kayıt altına alınıyor. Kandilli canlı son depremler listesine göre 10 Ağustos saat 22:35’te Akdeniz’de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 11 Ağustos Salı günü yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar “Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, 11 Ağustos 2026 Salı canlı ve anlık son dakika depremler listesi…