SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ CANLI | 11 Ağustos 2026 Salı bugün nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika deprem haberleri, yeni haftanın ikinci gününde araştırılmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 11 Ağustos 2026 Salı günü meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği belli oldu. Peki, Son dakika deprem mi oldu? İşte, 11 Ağustos 2026 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel son depremler listesi…
Türkiye’de meydana gelen irili ufaklı sarsıntılar, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kayıt altına alınıyor. Kandilli canlı son depremler listesine göre 10 Ağustos saat 22:35’te Akdeniz’de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 11 Ağustos Salı günü yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar “Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, 11 Ağustos 2026 Salı canlı ve anlık son dakika depremler listesi…
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan anlık son dakika depremler listesi ile, Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen sarsıntılar listeleniyor. 11 Ağustos Salı günü saat 03:25’te Ege Denizi’nde 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.08.11 06:07:48 39.1990 28.1250 8.5 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.11 05:54:14 35.9545 28.0620 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2026.08.11 05:29:03 38.7883 37.2308 5.0 -.- 1.3 -.- KIZILOREN-GURUN (SIVAS) İlksel
2026.08.11 05:01:49 36.5127 28.7197 29.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2026.08.11 04:47:14 39.9008 39.2480 5.0 -.- 1.7 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel
2026.08.11 04:25:17 39.6477 41.2742 9.5 -.- 1.3 -.- TOPTEPE-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2026.08.11 04:23:42 37.0910 28.0075 5.3 -.- 1.2 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.08.11 04:20:07 35.9613 29.2598 8.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2026.08.11 04:17:59 38.1427 38.5600 22.7 -.- 1.2 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.08.11 03:25:52 38.5978 25.1185 7.9 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.08.11 03:14:40 40.1647 31.7973 5.2 -.- 1.7 -.- KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.08.11 02:40:36 40.6080 36.7433 11.8 -.- 1.3 -.- GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.08.11 02:09:34 38.5313 31.7988 24.5 -.- 1.1 -.- YESILOBA-YUNAK (KONYA) İlksel
2026.08.11 02:00:57 38.1523 37.7633 15.3 -.- 1.2 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.08.11 01:58:04 38.7470 27.1358 5.4 -.- 1.4 -.- KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2026.08.11 01:44:20 40.8125 35.9117 10.6 -.- 1.4 -.- SEYFE-SULUOVA (AMASYA) İlksel
2026.08.11 01:32:20 39.3917 26.3025 7.7 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.08.11 00:48:48 39.4533 44.5042 5.8 -.- 1.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2026.08.11 00:25:15 36.9955 28.3518 7.3 -.- 1.8 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel
2026.08.11 00:04:55 34.2822 25.5828 5.6 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
AFAD ANLIK DEPREMLER LİSTESİ