DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA ÖSYM EKRANI | DGS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2026 DGS tercih sonucu nasıl ve nereden öğrenilir?

2026 DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2026 DGS tercih sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘’27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2026-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 08 Eylül 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-16 Eylül 2026 tarihleri arasında (16 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir. Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir. Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.’’