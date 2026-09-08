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        Haberler Bilgi DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA ÖSYM EKRANI | DGS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2026 DGS tercih sonucu nasıl ve nereden öğrenilir?

        DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA ÖSYM EKRANI | DGS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2026 DGS tercih sonucu nasıl ve nereden öğrenilir?

        ÖSYM tarafından DGS tercih sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. 27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2026-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı. DGS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenilebilecek. İşte, 2026 DGS tercih sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 11:15 Güncelleme:
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        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri 27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisansa tamamlamak isteyen adaylar, sınav puanı ve sıralamasına göre üniversite tercihinde bulundu. Merakla beklenen 2026 DGS tercih sonuçları açıklandı duyurusu ÖSYM tarafından geldi. İşte, ÖSYM DGS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr…

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        2026 DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        2026 DGS tercih sonuçları açıklandı.

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        ‘’27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2026-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 08 Eylül 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

        Bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-16 Eylül 2026 tarihleri arasında (16 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir. Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir. Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.’’

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        DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

        2026 DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        2026-DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

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        KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

        Bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-16 Eylül 2026 tarihleri arasında (16 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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