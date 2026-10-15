SON DAKİKA: KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? 15-16 Ekim 2026 bugün ve yarın Kocaeli'de okular tatil edildi mi, ders var mı, yok mu? Valilik açıkladı
Kocaeli'de okulların tatil olup olmadığı, kentte etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü ve 16 Ekim Cuma günü eğitim öğretime ara verilip verilmediği merak konusu oldu. Bu kapsamda ''Kocaeli'de okullar tatil mi?'' sorusuna yanıt aranırken Kocaeli Valiliği'nden son dakika okul tatili açıklaması geldi. Peki, 15-16 Ekim 2026 bugün ve yarın Kocaeli'de okul var mı, yok mu? İşte Kocaeli Valiliği'nin açıklaması ve okul tatili kararında son durum…
Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul, Zonguldak, Sakarya, Yalova ve Düzce'de eğitim öğretime ara verildi. Bu gelişme sonrası Kocaeli’de eğitim gören öğrenciler, okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Bu kapsamda ‘’Kocaeli’de okullar tatil mi?’’ sorusu gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 15 Ekim Perşembe günü ve 16 Ekim Cuma günü okul tatili kararı için Kocaeli Valiliği açıklamaları yakın takibe alındı. Peki, Kocaeli'de bugün ve yarın okullar tatil mi? 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma günü eğitim öğretime ara verilecek mi? İşte Kocaeli Valiliği'nin açıklamalarına ilişkin son gelişmeler…
15 EKİM PERŞEMBE BUGÜN KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kocaeli'de 15 Ekim 2026 Perşembe günü okullar tatil edildi.
Kocaeli Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, kararın kentte sağanak yağışın devam edeceği ve etkisini artıracağının değerlendirilmesi üzerine alındığı belirtildi.
Valilik ayrıca belirli gruplardaki kamu personelinin de bir gün idari izinli sayılacağını açıkladı. Bu kapsamda gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin yanı sıra belirtilen şartları taşıyan bazı kadın çalışanlar da idari izin kapsamına alındı. Kurumların işleyişi açısından görev yapması zorunlu olan personel ise uygulamanın dışında tutuldu.
HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?
Karar, Kocaeli'nin 12 ilçesindeki eğitim kurumlarını kapsıyor. Buna göre İzmit, Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası, Körfez, Derince, Başiskele, Kartepe, Gölcük, Karamürsel ve Kandıra'da 15 Ekim Perşembe günü eğitim yapılmıyor.
16 EKİM CUMA YARIN KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kocaeli'de 16 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Ancak 16 Ekim Cuma günü kentte eğitime ara verildiğine dair Kocaeli Valiliği'nden resmi bir açıklama gelmedi.
16 Ekim Cuma günü için yeni bir karar alınması halinde tatilin kapsamı ve hangi eğitim kurumlarını içerdiğini haberturk.com üzerinden öğrenebilirsiniz.
BUGÜN (15 EKİM) HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri, Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak Bartın, Kastamonu kıyıları, Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.