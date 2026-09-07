On Numara sonuçları açıklandı 7 Eylül Pazartesi! On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
On Numara çekilişinde haftanın merakla beklenen sonuçları belli oldu. 7 Eylül 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin ardından kupon sahipleri kazandıran numaraları araştırmaya başladı. Milli Piyango Online üzerinden oynanan On Numara'da çekiliş sonuçları açıklandı. Büyük ikramiyenin hangi numaralara isabet ettiği ve ikramiye dağılımı çekilişin ardından sorgulanabiliyor. Peki, 7 Eylül 2026 On Numara sonuçları açıklandı mı, On Numara sonucu nasıl, nereden sorgulanır? İşte 7 Eylül Pazartesi On Numara sonuçları, kazandıran numaralar ve çekiliş sonucu sorgulama ekranı...
On Numara'da 7 Eylül Pazartesi akşamı yapılan çekilişin sonuçları belli oldu. Çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye bilgileri Milli Piyango Online'ın On Numara sonuç ekranından görülebiliyor. Peki, On Numara sonuçları açıklandı mı, 7 Eylül 2026 On Numara hangi numaralardan oluştu? İşte 7 Eylül 2026 On Numara sonuç sorgulama ekranı...
ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!
7 Eylül 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin ardından sonuçlar açıklandı. Çekiliş sonucunda çıkan numaralar, kupon sahiplerinin kontrol edebilmesi için sonuç ekranında yayımlandı.
7 Eylül 2026 On Numara çekiliş sonucu:
1 - 5 - 9 - 14 - 21 - 25 - 26 - 28 - 39 - 40 - 44
46 - 48 - 49 - 50 - 53 - 55 - 59 - 60 - 63 - 64 - 80
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI
On Numara sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online üzerinden çekiliş sonucu sorgulaması yapabiliyor. Sorgulama ekranında ilgili çekiliş tarihi seçilerek kazanan numaralara ve ikramiye bilgilerine ulaşılabiliyor.
Kupon sahiplerinin sonuçları kontrol ederken çekiliş tarihine dikkat etmesi gerekiyor. On Numara sonuçları üzerinden yapılan sorgulama ile kuponun ikramiye kazanıp kazanmadığı öğrenilebiliyor
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞİYOR?
On Numara çekilişi, haftada iki gün Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştiriliyor. Çekiliş, noter huzurunda yapıldıktan sonra sonuçlar resmi platformlarda ilan ediliyor.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal!
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.