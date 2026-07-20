Son dakika: YKS sonuçları açıklanıyor
YKS sonuçları ÖSYM tarafından belirtilen takvime göre 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Ancak geçmiş yıllardaki tecrübeler göz önüne alındığında sonuçların erken tarihte açıklanması bekleniyor. Bilindiği üzere 2021 ve 2024 tarihlerinde YKS sonuçları belirtilen tarihten önce açıklandı. 2025'te ise 17 Temmuz'da yani belirtilen tarihte açıklanmayan YKS sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanması bekleniyordu ancak beklentilerin tersine YKS sonuçları 19 Temmuz'da yani beklentilerden tam 3 gün önce açıklandı. Bu nedenle YKS sonuçlarının bu yıl da erken açıklanma beklentisi mevcudiyetini koruyor. Peki, 2026 YKS sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanacak? YKS sonuçları nereden sorgulanır? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Temel Yetenek Testi (TYT) Alan Yetenek Testi (AYT) ve Yabancı Dil Seviye Tespit Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS sonuçları e-Devlet ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı...
Üniversite Sınavı 2026 YKS sonuçları için geri sayımda sona gelindi. Sonuçların resmi olarak açıklancağı tarihe 48 saaten az süre kala gözler ÖSYM AİS e-Devlet giriş ekranını üzerine çevrildi. Temel Yetenek Testi (TYT) Alan Yetenek Testi (AYT) ve Yabancı Dil Seviye Tespit Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS sonuçları bilindiği üzere YKS sonuç sayfası üzerinden aynı anda öğrenilebilece. Peki, YKS sonuçları bugün açıklanır mı? YKS sonuçları ne zaman ve erken açıklanır mı? İşte merak edilen soruların cevabı ile iligli ayrıntılar ve YKS ( TYT - AYT - YDT ) sonuç sorgulama ekranı ve adım adım YKS sonuç sorgulama formülü...
ÖSYM DAHA ÖNCEDE SÜRPRİZ YAPTI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını takvimde ilan edilen resmi tarihten önce açıklama geleneğini bu yıl da bozmadı. 2020 yılında 28 Temmuz yerine 27 Temmuz'da, 2022 ve 2023 yıllarında ise 20 Temmuz yerine 19 Temmuz'da erken açıklama yaparak adayları şaşırtan kurum, sistemsel hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte bu yıl da sonuçları sabahın erken saatlerinde sürpriz bir şekilde erişime açma ihtimali bulunuyor. Olası bir erken ilan durumunu sizlerle paylaşacağız.
4 ADIMDA YKS SONUÇLARI SORGULAMA
YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki yöntemleri izleyebilirsiniz:
1. Resmi Sayfaya Giriş Yap: İnternet tarayıcından ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresine git.
2. İlgili Sınavı Seç: Ana sayfada listelenen sonuçlar arasından "2026-YKS Sonuçları" başlığına tıkla.
3. Kimlik Bilgilerini Gir: Açılan ekranda senden istenen T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifresi bilgilerini doğru bir şekilde doldur. (Eğer ÖSYM şifreni hatırlamıyorsan, e-Devlet kapısı üzerinden giriş seçeneğini de kullanabilirsin).
4. Sonuç Belgeni Görüntüle: Bilgilerini girdikten sonra "Gönder" veya "Giriş" butonuna basarak YKS TYT AYT ve YDT puanlarının, başarı sıralamalarının yer aldığı sonuç belgene ulaşabilirsin.
YKS 2026 TERCİHLERİ BAŞLAMA TARİHİ
ÖSYM tarafından tercih sürecine ilişkin resmi takvim henüz açıklanmış değil. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, üniversite tercih döneminin genellikle Temmuz ayının son günleri ya da Ağustos ayının ilk haftasında başladığı görülüyor. Bu doğrultuda, 2026 yılı için de sistemin yaklaşık 1 Ağustos civarında erişime açılması ve adaylara tercihlerini tamamlamaları için ortalama 10 gün süre verilmesi bekleniyor.
YKS 2026 TABAN PUANLARI
Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar güncellenmiş veriler doğrultusunda şekilleniyor. 2026 yılına ait en düşük ve en yüksek puan aralıkları ise yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.
220-250 PUAN İLE YERLEŞİLEBİLECEK BÖLÜMLER
Bu puan aralığında adaylar, ön lisans programlarının yanı sıra bazı lisans bölümlerini de tercih listelerine ekleyebilir. Özellikle açıköğretim programları ve bazı düşük taban puanla öğrenci alan lisans bölümleri bu aralıkta değerlendirilebilir.
2 Yıllık (Ön Lisans) Bölümleri:
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Radyoloji)
Ameliyathane Hizmetleri
Gıda Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
4 Yıllık (Lisans) Bölümleri:
İlahiyat (Açıköğretim)
İşletme (Açıköğretim)
İktisat (Açıköğretim)
Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
280-300 PUAN İLE YERLEŞİLEBİLECEK BÖLÜMLER
Bu puan aralığında tercih edilebilecek 4 yıllık bölümler
Bu puan aralığına sahip adaylar, devlet üniversiteleri ve bazı vakıf üniversitelerinde farklı lisans programlarını tercih edebilir. Bölümlerin taban puanları; üniversitenin kontenjanına, başarı sıralamasına ve burs oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
Psikoloji (Vakıf üniversitelerinde %75 burslu seçenekler)
Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerdeki devlet üniversiteleri)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Mimarlık (Vakıf üniversitelerinde %50 burslu seçenekler)
Bilgisayar Mühendisliği (Açıköğretim veya bazı vakıf üniversitelerinde burslu seçenekler)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
300 ÜSTÜ PUAN İLE YERLEŞİLEBİLECEK BÖLÜMLER
Bu puan aralığında tercih edilebilecek 4 yıllık bölümler
Bu puan seviyesine sahip adaylar, devlet üniversitelerinde ve bazı yüksek kontenjanlı programlarda çeşitli lisans bölümlerini tercih edebilir. Tercih sürecinde bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjan bilgileri mutlaka dikkate alınmalıdır.
Psikoloji (Devlet üniversiteleri)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR)
Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)
İngilizce Öğretmenliği
Beslenme ve Diyetetik
Sınıf Öğretmenliği (Daha yüksek başarı sıralaması isteyen programlar)
Bilgisayar Mühendisliği (Orta düzeydeki üniversiteler)