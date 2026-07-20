Son dakika: YKS sonuçları açıklanıyor

Üniversite Sınavı 2026 YKS sonuçları için geri sayımda sona gelindi. Sonuçların resmi olarak açıklancağı tarihe 48 saaten az süre kala gözler ÖSYM AİS e-Devlet giriş ekranını üzerine çevrildi. Temel Yetenek Testi (TYT) Alan Yetenek Testi (AYT) ve Yabancı Dil Seviye Tespit Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS sonuçları bilindiği üzere YKS sonuç sayfası üzerinden aynı anda öğrenilebilece. Peki, YKS sonuçları bugün açıklanır mı? YKS sonuçları ne zaman ve erken açıklanır mı? İşte merak edilen soruların cevabı ile iligli ayrıntılar ve YKS ( TYT - AYT - YDT ) sonuç sorgulama ekranı ve adım adım YKS sonuç sorgulama formülü...