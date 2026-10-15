SON DAKİKA: ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ? 15-16 Ekim 2026 bugün ve yarın Zonguldak’ta okul var mı yok mu, Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi mi?
Kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıların ardından öğrenciler ve veliler ''Zonguldak'ta okullar tatil mi?'' sorusunu gündeme taşıdı. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce'de alınan tatil kararları sonrası gözler Zonguldak Valiliği'nden gelecek açıklamalara çevrildi. 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma günleri için eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, 15-16 Ekim 2026 bugün ve yarın Zonguldak'ta okul var mı yok mu? İşte Zonguldak Valiliği'nin açıklaması ve okul tatili kararında son durum…
Zonguldak'ta etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları ve kuvvetli yağış, eğitim öğretime ilişkin tatil kararlarını yeniden gündeme taşıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından öğrenciler, veliler ve öğretmenler, 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde okulların açık olup olmayacağını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle cuma günü için yeni bir tatil kararı alınıp alınmayacağı merak edilirken Zonguldak Valiliği'nin duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, Zonguldak'ta bugün okullar tatil mi? Zonguldak'ta yarın okul var mı, ders yapılacak mı? İşte 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma günü okul tatili kararına ilişkin son gelişmeler…
BUGÜN ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Zonguldak'ta 15 Ekim 2026 Perşembe günü okullar tatil edildi. Zonguldak Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları ve kuvvetli yağışların oluşturabileceği riskleri dikkate alarak il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Karar kapsamında kent genelindeki eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitim yapılmadı. Valilik ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağını bildirdi.
16 EKİM CUMA YARIN ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Zonguldak'ta öğrencilerin ve velilerin gündemindeki bir diğer soru ise 16 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı. Valiliğin açıkladığı tatil kararı yalnızca 15 Ekim Perşembe gününü kapsıyor.
16 Ekim Cuma günü için eğitime ara verildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Yeni bir açıklama yapılmadığı sürece eğitim öğretimin cuma günü normal programında devam etmesi bekleniyor. Öğrencilerin ve velilerin olası yeni kararlar için Zonguldak Valiliği'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.
BUGÜN (15 EKİM) HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;
Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri, Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak Bartın, Kastamonu kıyıları, Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK HAVA DURUMU
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.