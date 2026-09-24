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        Haberler Bilgi Son depremler 24 Eylül Kandilli ve AFAD listesi || Az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

        Son depremler 24 Eylül Kandilli ve AFAD listesi || Az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

        Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında son depremler AFAD ve Kandilli listesi ile birlikte başta belirtilen sorunun cevabı da en çok araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 24 Eylül Perşembe listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 08:10 Güncelleme:
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        Son depremler 24 Eylül AFAD ve Kandilli listesi günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki meydana gelen son depremler anlık olarak AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. İşte 24 Eylül tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

        <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;"><span dir="auto" style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">Tarih(TS)</span></span></span></span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;"><span dir="auto" style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">Enlem</span></span></span></span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;"><span dir="auto" style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">Boylam</span></span></span></span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;"><span dir="auto" style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">Derinlik</span></span></span></span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;"><span dir="auto" style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">Uç</span></span></span></span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;"><span dir="auto" style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">Büyüklük</span></span></span></span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;"><span dir="auto" style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">Yer</span></span></span></span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;"><span dir="auto" style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">Olay Kimliği</span></span></span></span>
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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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