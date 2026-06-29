SON DEPREMLER 29 HAZİRAN AFAD VE KANDİLLİ || Komşuda gece 4.4 büyüklüğünde deprem... Az önce deprem mi oldu?
Son depremler 29 Haziran Kandilli ve AFAD listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün akşam saat 00.57'de Ioannina'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Merak edenler için son depremleri haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
Giriş: 29 Haziran 2026 - 08:15 Güncelleme:
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Deprem kuşağında yer alan ülkemizde meydana gelen son sarsıntılar, 29 Haziran Pazar günü de yakından takip ediliyor. Gün içerisinde hissedilen depremlerin ardından , "Son deprem nerede oldu?", "Az önce deprem mi oldu?" ve "Kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?" soruları yanıt arıyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen deprem kayıtlarında, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte 28 Haziran tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
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