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        Haberler Bilgi Gündem Son dakika deprem listesi: 15 Temmuz 2026 AFAD-Kandilli az önce deprem mi oldu?

        Son dakika deprem listesi: 15 Temmuz 2026 AFAD-Kandilli az önce deprem mi oldu?

        15 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan sarsıntılar sonrası "Az önce deprem mi oldu?", "Son deprem nerede meydana geldi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde oldu?" soruları en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen son depremler listesi, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğine ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. İşte 15 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile son dakika deprem gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 07:49 Güncelleme:
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        Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle gün içerisinde yaşanan irili ufaklı sarsıntılar yakından takip ediliyor. 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü de vatandaşlar, "Deprem mi oldu?", "En son deprem hangi ilde meydana geldi?" ve "AFAD ile Kandilli son depremler listesinde hangi veriler yer alıyor?" sorularına yanıt arıyor. Resmi kurumlar tarafından yayımlanan anlık deprem kayıtları, son dakika gelişmelerini takip etmek isteyenler için güncellenmeye devam ediyor. İşte bilgiler...

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        ERZURUM'DA DEPREM

        AFAD verisi ile Erzurum Şenkaya'da saat 00.18'de 3.4 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

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        15 TEMMUZ DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        15 TEMMUZ 2026 SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

        15 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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