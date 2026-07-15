Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında

MHP lideri Devlet Bahçeli "Türkiye NATO'da yalnızca stratejik konumuyla değil; devlet tecrübesi, siyasi iradesiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir. Bugün NATO yeni bir devrin şafağındadır" dedi. İran'a yönelik saldırılara değinen Bahçeli, mutabakat masasına geri dönülmesi vur... Daha Fazla Göster MHP lideri Devlet Bahçeli "Türkiye NATO'da yalnızca stratejik konumuyla değil; devlet tecrübesi, siyasi iradesiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir. Bugün NATO yeni bir devrin şafağındadır" dedi. İran'a yönelik saldırılara değinen Bahçeli, mutabakat masasına geri dönülmesi vurgusu yaptı. Türkiye'nin AB ile ilişkileri hakkında konuşan MHP lideri, "Türkiye'nin yeri AB'nin bekleme salonu değildir" ifadelerini kullandı. Bahçeli, hain 15 Temmuz darbe girişimi hakkında da "15 Temmuz Çanakkale'yi aşmaya çalışmaktır. Sevr'i kabul ettiremeyenlerin aynı hedefe ulaşma amacıdır" dedi Daha Az Göster