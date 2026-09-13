Son depremler listesi 13 Eylül 2026: Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

13 Eylül Pazar günü yurt genelinde meydana gelen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem listelerine yansıyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde meydana gelen küçük ölçekli depremler sonrası gözler güncel verilere çevrildi. Depremin merkez üssünü, büyüklüğünü ve derinliğini öğrenmek isteyen vatandaşlar AFAD ve Kandilli'nin resmi kayıtlarını yakından takip ediyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 13 Eylül 2026 son dakika deprem haberleri…