Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Son depremler listesi 13 Eylül 2026: Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 13 Eylül 2026: Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        13 Eylül 2026 Pazar günü Türkiye'de meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listeleri üzerinden takip ediliyor. Gece saatlerinden itibaren farklı bölgelerde art arda küçük ölçekli sarsıntılar kaydedilirken, depremi hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. İşte 13 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 13:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        13 Eylül Pazar günü yurt genelinde meydana gelen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem listelerine yansıyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde meydana gelen küçük ölçekli depremler sonrası gözler güncel verilere çevrildi. Depremin merkez üssünü, büyüklüğünü ve derinliğini öğrenmek isteyen vatandaşlar AFAD ve Kandilli'nin resmi kayıtlarını yakından takip ediyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 13 Eylül 2026 son dakika deprem haberleri…

        2

        13 EYLÜL 2026 AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

        AFAD kayıtlarına göre 13 Eylül'ün ilk saatlerinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde küçük ölçekli depremler meydana geldi. Erzurum'un Pasinler, Kahramanmaraş'ın Göksun, Ankara'nın Beypazarı ve Muğla'nın Menteşe ilçeleri de deprem kaydı bulunan bölgeler arasında yer aldı.

        3
        4

        13 EYLÜL 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-09-13 12:51:33 40.13967 31.824 9.61 ML 1.5 Beypazarı (Ankara)
        2026-09-13 12:22:22 39.17867 28.21417 8.9 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-13 11:19:04 40.75517 27.829 7.0 ML 1.7 Marmara Denizi - [18.40 km] Marmara (Balıkesir)
        2026-09-13 11:10:31 39.66533 26.11233 4.66 ML 1.5 Ege Denizi - [07.24 km] Ezine (Çanakkale)
        2026-09-13 10:25:15 38.60683 38.106 7.0 ML 1.2 Yazıhan (Malatya)
        2026-09-13 09:58:40 38.54183 38.0265 7.0 ML 1.9 Yazıhan (Malatya)
        2026-09-13 09:25:25 38.27517 38.3165 12.22 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
        2026-09-13 08:31:23 38.34317 27.427 12.87 ML 1.0 Kemalpaşa (İzmir)
        2026-09-13 08:27:37 39.12267 28.293 5.75 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-13 08:16:14 38.0585 36.966 7.01 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
        2026-09-13 07:32:17 38.16283 38.221 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
        2026-09-13 07:07:30 39.20617 29.00167 11.62 ML 1.1 Simav (Kütahya)
        2026-09-13 07:04:43 38.36083 37.86317 6.99 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
        2026-09-13 06:44:57 39.168 29.10433 5.13 ML 1.0 Simav (Kütahya)
        2026-09-13 06:30:07 39.20483 28.18317 7.16 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-13 06:24:27 39.2085 28.1495 9.77 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-13 06:20:00 39.2465 29.30583 7.65 ML 0.9 Hisarcık (Kütahya)
        2026-09-13 05:42:46 38.18333 38.15867 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
        2026-09-13 05:39:41 38.0825 26.61067 7.0 ML 0.8 Ege Denizi - [17.48 km] Urla (İzmir)
        2026-09-13 05:36:46 38.6025 26.68317 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.66 km] Foça (İzmir)
        2026-09-13 05:34:04 38.85317 28.112 7.05 ML 0.9 Gördes (Manisa)
        2026-09-13 05:21:47 36.9765 28.1285 7.01 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.86 km] Marmaris (Muğla)
        2026-09-13 05:03:26 37.874 27.64783 7.0 ML 1.0 Germencik (Aydın)
        2026-09-13 04:21:52 37.24383 28.6775 7.22 ML 1.0 Menteşe (Muğla)
        2026-09-13 04:09:26 38.37367 42.89133 11.31 ML 1.4 Gevaş (Van)
        2026-09-13 04:02:04 37.801 36.1695 14.31 ML 1.0 Saimbeyli (Adana)
        2026-09-13 03:33:04 39.18217 28.20417 10.6 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-13 03:09:19 39.11933 28.37017 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-13 02:50:36 39.15033 28.313 7.15 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-13 02:30:05 35.70833 43.34083 9.79 ML 1.9 Musul, Ninova (Irak) - [166.74 km] Şemdinli (Hakkari)
        2026-09-13 01:41:36 39.832 41.802 7.22 ML 1.2 Köprüköy (Erzurum)
        2026-09-13 01:38:29 37.1695 28.75133 6.9 ML 1.0 Menteşe (Muğla)
        2026-09-13 01:08:31 39.85467 41.774 6.95 ML 1.2 Pasinler (Erzurum)
        2026-09-13 00:56:40 38.05283 36.73583 7.01 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
        2026-09-13 00:47:08 39.49233 26.4125 7.01 ML 1.3 Ege Denizi - Edremit Körfezi - [03.63 km] Ayvacık (Çanakkale)
        2026-09-13 00:43:06 40.12467 31.89133 7.11 ML 1.5 Beypazarı (Ankara)
        2026-09-13 00:39:47 37.19383 28.7505 6.94 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
        2026-09-13 00:12:09 38.12183 27.20667 6.99 ML 1.2 Menderes (İzmir)
        2026-09-13 00:10:22 38.511 39.37467 7.0 ML 1.3 Merkez (Elazığ)
        2026
        ÖNERİLEN VİDEO
        #AFAD
        #Kandilli Rasathanesi
        #son depremle
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        İlk ders zili bugün çalıyor
        İlk ders zili bugün çalıyor
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!
        İsrail basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktöre dönüştürdü
        İsrail basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktöre dönüştürdü
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Bakan Fidan'dan Suriye'de açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Suriye'de açıklamalar
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        25 dakikayla rekor kırdılar
        25 dakikayla rekor kırdılar
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Ağlatan dönüş
        Ağlatan dönüş
        Büyülü bir sonbahar için 20 film
        Büyülü bir sonbahar için 20 film
        Kan donduran cinayetin sırrını kol saati çözdü!
        Kan donduran cinayetin sırrını kol saati çözdü!
        Zekâ yapay olsa da risk gerçek
        Zekâ yapay olsa da risk gerçek