Son depremler listesi 13 Eylül 2026: Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
13 Eylül 2026 Pazar günü Türkiye'de meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listeleri üzerinden takip ediliyor. Gece saatlerinden itibaren farklı bölgelerde art arda küçük ölçekli sarsıntılar kaydedilirken, depremi hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. İşte 13 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…
13 Eylül Pazar günü yurt genelinde meydana gelen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem listelerine yansıyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde meydana gelen küçük ölçekli depremler sonrası gözler güncel verilere çevrildi. Depremin merkez üssünü, büyüklüğünü ve derinliğini öğrenmek isteyen vatandaşlar AFAD ve Kandilli'nin resmi kayıtlarını yakından takip ediyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 13 Eylül 2026 son dakika deprem haberleri…
13 EYLÜL 2026 AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
AFAD kayıtlarına göre 13 Eylül'ün ilk saatlerinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde küçük ölçekli depremler meydana geldi. Erzurum'un Pasinler, Kahramanmaraş'ın Göksun, Ankara'nın Beypazarı ve Muğla'nın Menteşe ilçeleri de deprem kaydı bulunan bölgeler arasında yer aldı.