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        Haberler Bilgi Son depremler listesi 18 Ekim 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

        Son depremler listesi 18 Ekim 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

        18 Ekim 2026 Pazar günü meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri üzerinden takip ediliyor. Depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği güncel deprem listelerinde yer alıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 18 Ekim 2026 Pazar son dakika deprem haberleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 09:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Bugün deprem olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son deprem verilerini araştırıyor. Türkiye ve çevresinde kaydedilen sarsıntıların saati, büyüklüğü ve merkez üssü, kurumların yayımladığı listelerden kontrol edilebiliyor. Peki, Biraz önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte, 18 Ekim 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

        2

        DEPREM Mİ OLDU, SON DEPREMLER NASIL ÖĞRENİLİR?

        Gün içinde meydana gelen depremlerin bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan veriler doğrultusunda güncelleniyor. Son depremler listesinde sarsıntının gerçekleştiği saat, bulunduğu bölge, büyüklüğü ve derinliği gibi ayrıntılar bulunuyor.

        3

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.10.18 08:26:33 36.8322 27.0040 6.0 -.- 2.0 -.- KOS ADASI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.10.18 08:20:55 37.8400 29.3922 1.5 -.- 2.2 -.- KAKLIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
        2026.10.18 08:02:12 38.4147 38.9345 7.6 -.- 1.8 -.- SARITAS-BASKIL (ELAZIG) İlksel
        2026.10.18 07:53:42 40.1800 31.7308 2.8 -.- 1.9 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
        2026.10.18 07:46:50 37.7177 36.1698 5.2 -.- 2.2 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2026.10.18 07:35:22 35.3935 27.9940 20.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.10.18 07:23:36 38.1008 37.2135 5.3 -.- 1.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.10.18 07:07:13 38.0620 37.7908 12.7 -.- 1.2 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
        2026.10.18 07:04:35 38.4053 31.7923 3.0 -.- 1.8 -.- TURSUNLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
        2026.10.18 06:55:18 39.1632 28.1990 12.6 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.10.18 06:28:39 37.7290 36.0368 5.0 -.- 1.7 -.- INCIRCI-FEKE (ADANA) İlksel
        2026.10.18 06:21:15 38.6302 26.6482 2.2 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.10.18 06:19:54 36.4680 26.7860 16.9 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.10.18 06:07:59 39.2317 29.0353 13.8 -.- 2.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.18 05:51:55 37.7345 36.0843 5.0 -.- 1.9 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
        2026.10.18 05:28:48 39.2373 29.4113 13.0 -.- 1.6 -.- DUSECEK-EMET (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.18 04:55:42 38.1012 37.4547 5.0 -.- 2.0 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.10.18 04:49:29 37.7990 29.4178 7.8 -.- 1.5 -.- YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) İlksel
        2026.10.18 04:48:35 39.2390 29.3872 12.3 -.- 1.2 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.18 04:42:38 38.0430 37.4375 17.5 -.- 1.1 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.10.18 04:38:05 36.9858 35.9560 5.3 -.- 1.3 -.- SELIMIYE-CEYHAN (ADANA) İlksel
        2026.10.18 04:37:35 38.5473 39.3110 5.0 -.- 0.9 -.- IKITEPE-(ELAZIG) İlksel
        2026.10.18 04:32:32 38.0742 25.7873 3.9 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.10.18 04:26:14 39.2380 29.3870 5.2 -.- 1.4 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.18 04:24:16 39.2423 29.3958 5.4 -.- 1.7 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.18 04:20:19 38.0947 37.4410 5.1 -.- 2.7 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.10.18 04:08:52 39.2533 29.3785 12.1 -.- 1.2 -.- SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.18 04:08:13 37.7328 35.3402 6.4 -.- 1.8 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
        2026.10.18 03:50:07 38.7575 38.1970 16.2 -.- 1.1 -.- TATKINIK-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
        2026.10.18 03:31:39 39.2435 29.0188 11.2 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.18 03:25:12 38.4768 40.9200 6.5 -.- 1.3 -.- GULLUK-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
        2026.10.18 03:22:02 37.0303 28.0868 8.1 -.- 1.3 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel
        2026.10.18 02:39:52 38.1163 38.4080 17.3 -.- 1.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
        2026.10.18 02:18:24 39.2935 28.9735 15.0 -.- 0.9 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.18 02:17:08 36.7558 26.3450 151.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.10.18 02:04:16 39.2312 29.0465 10.1 -.- 2.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.18 02:01:10 39.2372 29.0213 7.0 -.- 2.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.18 01:56:39 39.1167 28.3698 9.6 -.- 1.2 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.10.18 01:54:57 39.1832 28.2348 13.7 -.- 1.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.10.18 01:51:49 39.1817 28.1802 15.4 -.- 2.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.10.18 01:49:08 39.2418 29.0373 8.0 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.18 01:37:06 38.0937 38.3387 8.9 -.- 1.2 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
        2026.10.18 01:13:35 37.7522 36.1140 15.0 -.- 1.4 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2026.10.18 00:43:23 36.5997 25.7022 10.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.10.18 00:43:08 38.1380 38.2733 8.2 -.- 1.1 -.- ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
        2026.10.18 00:23:48 37.3483 28.6315 4.9 -.- 1.4 -.- AVCILAR-(MUGLA) İlksel
        2026.10.18 00:19:11 39.2410 29.0160 12.9 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.18 00:09:00 39.2338 29.0262 14.5 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel

        4

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-10-18 08:26:33 36.828 26.998 5.28 ML 1.9 Ege Denizi - [30.37 km] Bodrum (Muğla)
        2026-10-18 08:20:56 37.85067 29.4035 7.0 ML 2.2 Honaz (Denizli)
        2026-10-18 08:02:11 38.4 38.91933 13.24 ML 1.9 Sivrice (Elazığ)
        2026-10-18 07:53:41 40.11833 31.9675 6.89 ML 1.9 Beypazarı (Ankara)
        2026-10-18 07:49:36 38.25567 38.661 11.75 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
        2026-10-18 07:46:50 37.725 36.13783 6.99 ML 2.2 Sumbas (Osmaniye)
        2026-10-18 07:35:22 35.54233 27.9335 7.39 ML 2.0 Akdeniz - [121.93 km] Marmaris (Muğla)
        2026-10-18 07:23:36 38.11217 37.22283 6.95 ML 1.3 Ekinözü (Kahramanmaraş)
        2026-10-18 07:07:12 38.0735 37.7965 22.08 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
        2026-10-18 07:04:35 38.4125 31.79817 7.02 ML 1.8 Tuzlukçu (Konya)
        2026-10-18 06:55:18 39.13567 28.141 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-10-18 06:28:39 37.70183 36.0575 7.0 ML 1.9 Kozan (Adana)
        2026-10-18 06:21:14 38.6535 26.59883 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.54 km] Karaburun (İzmir)
        2026-10-18 06:19:54 36.53083 26.77967 5.68 ML 1.7 Ege Denizi - [62.42 km] Datça (Muğla)
        2026-10-18 06:07:59 39.24967 29.02917 9.61 ML 1.8 Simav (Kütahya)
        2026-10-18 05:51:56 37.71567 36.10517 7.0 ML 1.9 Sumbas (Osmaniye)
        2026-10-18 05:28:47 39.23183 29.405 6.98 ML 1.6 Hisarcık (Kütahya)
        2026-10-18 04:55:43 38.04183 37.505 7.0 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
        2026-10-18 04:49:29 37.78467 29.445 6.79 ML 1.5 Honaz (Denizli)
        2026-10-18 04:48:36 39.174 29.37217 6.69 ML 1.1 Hisarcık (Kütahya)
        2026-10-18 04:42:39 38.05983 37.46167 10.15 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
        2026-10-18 04:38:07 36.996 36.17717 7.01 ML 1.4 Erzin (Hatay)
        2026-10-18 04:32:34 38.00033 25.96067 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - [40.32 km] Çeşme (İzmir)
        2026-10-18 04:24:16 39.23183 29.40633 6.78 ML 1.6 Hisarcık (Kütahya)
        2026-10-18 04:20:20 38.06633 37.52383 7.04 ML 2.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
        2026-10-18 04:08:13 37.75217 35.37067 6.98 ML 1.7 Yahyalı (Kayseri)
        2026-10-18 04:04:08 39.36517 28.01 7.0 ML 1.0 Bigadiç (Balıkesir)
        2026-10-18 03:50:08 38.82017 38.22317 6.97 ML 1.0 Arguvan (Malatya)
        2026-10-18 03:47:12 36.16133 28.91567 11.34 ML 1.6 Akdeniz - [37.21 km] Seydikemer (Muğla)
        2026-10-18 03:40:45 39.317 30.61833 7.47 ML 1.2 Seyitgazi (Eskişehir)
        2026-10-18 03:31:40 39.21833 29.006 10.61 ML 1.2 Simav (Kütahya)
        2026-10-18 03:24:04 38.087 38.32233 7.0 ML 0.7 Çelikhan (Adıyaman)
        2026-10-18 03:22:03 37.03233 28.10033 7.01 ML 1.2 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.27 km] Milas (Muğla)
        2026-10-18 03:21:21 39.2275 28.13533 6.87 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-10-18 02:39:53 38.11083 38.372 7.0 ML 0.7 Çelikhan (Adıyaman)
        2026-10-18 02:17:11 36.51917 26.5035 9.13 ML 2.4 Ege Denizi - [86.16 km] Bodrum (Muğla)
        2026-10-18 02:04:18 39.20967 29.003 8.43 ML 2.2 Simav (Kütahya)
        2026-10-18 02:01:10 39.24183 29.021 10.03 ML 2.7 Simav (Kütahya)
        2026-10-18 01:56:39 39.126 28.311 7.01 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-10-18 01:54:58 39.15383 28.18617 6.45 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-10-18 01:51:50 39.18333 28.19567 9.48 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-10-18 01:49:10 39.2 28.99033 10.03 ML 1.2 Simav (Kütahya)
        2026-10-18 01:37:07 38.08183 38.336 11.62 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
        2026-10-18 01:17:15 40.19267 28.237 7.02 ML 1.1 Karacabey (Bursa)
        2026-10-18 01:13:35 37.768 36.1455 7.0 ML 1.0 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-18 00:43:59 37.02483 27.58683 7.0 ML 1.0 Bodrum (Muğla)
        2026-10-18 00:43:08 38.11667 38.33767 7.0 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)
        2026-10-18 00:23:49 37.35967 28.66667 4.96 ML 1.4 Menteşe (Muğla)
        2026-10-18 00:19:12 39.21983 28.99633 9.36 ML 1.3 Simav (Kütahya)
        2026-10-18 00:14:06 39.221 29.007 9.1 ML 1.1 Simav (Kütahya)
        2026-10-18 00:09:01 39.23817 29.0135 9.52 ML 1.1 Simav (Kütahya)
        6

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