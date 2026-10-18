Son depremler listesi 18 Ekim 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Bugün deprem olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son deprem verilerini araştırıyor. Türkiye ve çevresinde kaydedilen sarsıntıların saati, büyüklüğü ve merkez üssü, kurumların yayımladığı listelerden kontrol edilebiliyor. Peki, Biraz önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte, 18 Ekim 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…