SON DEPREMLER LİSTESİ 29 AĞUSTOS 2026: Balıkesir ve Tunceli’de deprem! AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün irili ufaklı birçok deprem yaşanıyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Hissettikleri depremin büyüklüğü, saati, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, bugün en büyük depremler Balıkesir ve Tunceli'de kaydedildi. İşte, 29 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…