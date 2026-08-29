SON DEPREMLER LİSTESİ 29 AĞUSTOS 2026: Balıkesir ve Tunceli’de deprem! AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Türkiye'nin dört bir yanında gün içinde büyük küçük birçok deprem meydana geliyor. Son dakika deprem haberleri anlık olarak duyuruluyor ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin sitelerine ekleniyor. Bu sebeple yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini kontrol ediyor. AFAD verilerine göre, bugün en büyük depremler Balıkesir ve Tunceli'de meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 29 Ağustos 2026 son depremler listesi sorgulama ekranı...
Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün irili ufaklı birçok deprem yaşanıyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Hissettikleri depremin büyüklüğü, saati, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, bugün en büyük depremler Balıkesir ve Tunceli'de kaydedildi. İşte, 29 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
BALIKESİR'DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Kuşadası Sındırgı ilçesinde saat 02:28'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, yerin 11.27 kilometre derinliğinde kaydedildi.
TUNCELİ'DE DEPREM
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05:37'de merkez üssü Tunceli Pülümür olan 3.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 7.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.
29 AĞUSTOS 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki son depremler şöyle;
2026-08-29 05:37:23 39.484 40.14033 7.0 ML 3.0 Pülümür (Tunceli)
2026-08-29 02:28:34 39.19833 28.107 11.27 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.