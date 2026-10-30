Son depremler listesi 30 Ekim Kandilli ve AFAD listesi: Marmara'da deprem! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?
Son depremler 30 Ekim AFAD ve Kandilli listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde özellikle hissedilen sarsıntılar sonrasında gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevriliyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Hemen belirtelim ki Antalya açıklarında geçtiğimiz akşam saat 19.50'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son olarak saat 09.06'da Yalova Armutlu açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli 30 Ekim son depremler listesi...
Giriş: 30 Ekim 2026 - 09:41 Güncelleme:
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Son depremler Kandilli ve AFAD 30 Ekim listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki Antalya açıklarında geçtiğimiz akşam saat 19.50'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merak edenler için son depremler listesini haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli son depremler 30 Ekim listesi...
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