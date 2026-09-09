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        Haberler Bilgi Spor Sporting Lizbon Galatasaray maçı canlı izle ekranı: Sporting Lizbon - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Sporting Lizbon Galatasaray maçı canlı izle ekranı: Sporting Lizbon - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonundaki ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile karşı karşıya geliyor.José Alvalade Stadı'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde Sporting Lizbon - Galatasaray karşılaşmasının başlama saati ve canlı izle aramaları sıklaştı. Galatasaray'da gözler kadro tercihleri ve özellikle Victor Osimhen'in durumuna çevrilirken yıldız golcü mücadelede forma giyemeyecek. Peki Sporting Lizbon - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, Osimhen oynayacak mı? İşte Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon - Galatasaray maçı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 20:55 Güncelleme:
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        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk sınavında Sporting Lizbon'a konuk oluyor. Victor Osimhen ise Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Sporting karşısında forma giyemeyecek. Bu önemli mücadele öncesinde, "Sporting Lizbon - Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle ekranı, Sporting Lizbon - Galatasaray maçı şifresiz izle" gibi aramalar gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Peki, Sporting Lizbon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sporting Lizbon - Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle sayfası...

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        SPORTİNG LİZBON - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Sporting Lizbon - Galatasaray maçı, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.

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        SPORTİNG LİZBON - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Sporting Lizbon - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı şifresiz yayınlanacak.

        Sporting Lizbon - Galatasaray canlı izle, Galatasaray maçı canlı izle ve TRT 1 canlı izle aramalarını yapan futbolseverler maçı TRT 1 üzerinden şifresiz olarak izleyebilecek.

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        SPORTİNG LİZBON - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

        Sporting Lizbon - Galatasaray maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 üzerinden takip edebilecek. Maçın yayın saati 22.00 olacak.

        Sporting Lizbon - Galatasaray canlı yayın izle araması yapan izleyicilerin resmi olmayan yayınlar yerine TRT'nin resmi yayın kanallarını kullanması önem taşıyor. TRT'nin yayın bilgileri ve kanal seçenekleri resmi platformlarından takip edilebiliyor.

        SPORTİNG LİZBON - GALATASARAY MAÇI TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        OSİMHEN OYNAYACAK MI?

        Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Sporting Lizbon maçında forma giyemeyecek. Osimhen, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasında sağ adduktor kas grubunda gerilme ve ağrı yaşamıştı.

        Galatasaray Sağlık Kurulu tarafından yapılan açıklamada Osimhen'in tedavisine başlandığı duyurulmuştu. Sarı-kırmızılı kulübün maç öncesi bilgilendirmesinde de Osimhen'in Sporting karşılaşmasında oynayamayacağı bilgisi yer aldı.

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        SPORTİNG LİZBON - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

        Sporting Lizbon: Rui Silva; Fresneda, Gonçalo Inacio, Debast, Araujo; Doumbia, Sergi Altimira; Catamo, Zalazar, Flavio Gonçalves; Suarez.

        Galatasaray: Uğurcan Çakır; Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs; Gabriel Sara, Torreira; Yunus Akgün, Batrakov, Sane; Barış Alper Yılmaz.

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        #Sporting Lizbon - Galatasaray maçı
        #galatasaray haberleri
        #şampiyonlar ligi
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