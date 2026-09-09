Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk sınavında Sporting Lizbon'a konuk oluyor. Victor Osimhen ise Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Sporting karşısında forma giyemeyecek. Bu önemli mücadele öncesinde, "Sporting Lizbon - Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle ekranı, Sporting Lizbon - Galatasaray maçı şifresiz izle" gibi aramalar gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Peki, Sporting Lizbon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sporting Lizbon - Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle sayfası...