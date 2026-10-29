Süper Loto sonuçları 29 Ekim 2026: Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları 29 Ekim 2026 Perşembe günü sorgulanıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oluyor. Süper Loto çekilişi, Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 defa gerçekleştiriliyor. Peki, 29 Ekim 2026 Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulaması başladı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda yapılan çekiliş, Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden de yayınlanıyor. Yapılan çekilişlerde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Peki, 29 Ekim 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Süper Loto sonuçları saat 21.30’da yapılan çekiliş sonrası belli olacak.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin. Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangoonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin.
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