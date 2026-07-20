TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı kadro branş dağılımı nasıl, başvuru tarihleri belli oldu mu?
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak 1874 sözleşmeli personel alımı, kamuya atanmayı bekleyen adayların gündeminde yerini aldı. Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıklamasına göre yeni personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında bakanlığın taşra birimlerinde görevlendirilecek. Alıma ilişkin başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımı ile adaylardan istenecek şartların yayımlanacak kılavuzla netleşmesi bekleniyor. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, 2026 başvuru şartları neler olacak? İşte sürece ilişkin merak edilen ayrıntılar…
Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edeceği 1.874 sözleşmeli personele ilişkin süreç, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar tarafından yakından izleniyor. Bakan İbrahim Yumaklı’nın duyurduğu alımda, personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında görevlendirileceği belirtildi. Kadro ve branş dağılımı belli olurken başvuru takvimi ile adaylardan talep edilecek genel ve özel niteliklerin henüz açıklanmaması, gözleri yayımlanacak ilana çevirdi. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları hangi tarihte başlayacak, başvuru şartları neler olacak? İşte alım sürecine ilişkin güncel ayrıntılar…
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Tarım ve Orman Bakanlığı, 1.874 sözleşmeli personel istihdam edileceğini duyurdu ancak başvuruların başlayacağı ve sona ereceği tarihler henüz açıklanmadı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından ’Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizi büyütmeye devam ediyoruz’ notuyla yaptığı paylaşımda, bakanlığın taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 1.874 personel alınacağını belirtti. Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bakanlığımızın gücüne güç katacak 1.874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın duyurduğu personel alımında en yüksek kontenjan 645 kişiyle veteriner hekimlere, 515 kişiyle ziraat mühendislerine ayrıldı. İlan kapsamında ayrıca 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi ve 45 harita mühendisi alınacak.
Alımı Yapılacak 1.874 sözleşmeli personelin dağılımı şu şekilde:
Veteriner Hekim: 645
Ziraat Mühendisi: 515
Destek Personeli: 239
Gıda Mühendisi: 185
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 73
Büro Personeli: 60
Su Ürünleri Mühendisi: 49
Harita(alan) Mühendisi: 45
Gemi Adamı: 23
Avukat: 13
Laborant: 9
Biyolog: 7
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 6
Kimyager: 5
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2026 yılı personel alımına ilişkin genel ve özel başvuru koşulları henüz duyurulmadı. Bununla birlikte, önceki alım ilanlarında adaylardan talep edilen şartlar şu şekilde sıralanmıştı:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da vücut ve akıl hastalığı engeli bulunmamak.
- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
- İlanda istenilen sertifika ve belgelere (sağlık belgeleri hariç) ilan tarihinden önce sahip olunması gerekmektedir.
- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak,
- 2026 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ’in 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.