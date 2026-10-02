Taşacak Bu Deniz’in yeni sezonunun başlayacağı tarih, diziyi takip eden izleyicilerin gündemindeki yerini koruyor. TRT 1’in cuma akşamları ekrana getirdiği yapım için 2. sezon takvimi belli olurken, 2 Ekim 2026 Cuma gününün yayın programı da merak edilmeye başlandı. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni sezon bu akşam var mı, yeni bölümü bugün yayınlanacak mı? İşte Taşacak Bu Deniz’in 2. sezonuyla ilgili güncel bilgiler ve TRT 1’in 2 Ekim yayın akışı...