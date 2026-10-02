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        Haberler Bilgi TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI? Taşacak Bu Deniz yeni sezon bugün yayınlanacak mı? 2 Ekim 2026 Cuma TRT 1 yayın akışı

        TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI? Taşacak Bu Deniz yeni sezon bugün yayınlanacak mı? 2 Ekim 2026 Cuma TRT 1 yayın akışı

        TRT 1'in ilgiyle takip edilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonu için geri sayım sona eriyor. Cuma akşamları izleyiciyle buluşan dizinin yeni sezon başlangıç tarihi duyurulurken, gözler 2 Ekim 2026 tarihli yayın akışına çevrildi. Dizinin takipçileri "Taşacak Bu Deniz 2. sezon ilk bölümü ne zaman, bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonuna ilişkin son bilgiler ve 2 Ekim 2026 TRT 1 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 21:35 Güncelleme:
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        Taşacak Bu Deniz’in yeni sezonunun başlayacağı tarih, diziyi takip eden izleyicilerin gündemindeki yerini koruyor. TRT 1’in cuma akşamları ekrana getirdiği yapım için 2. sezon takvimi belli olurken, 2 Ekim 2026 Cuma gününün yayın programı da merak edilmeye başlandı. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni sezon bu akşam var mı, yeni bölümü bugün yayınlanacak mı? İşte Taşacak Bu Deniz’in 2. sezonuyla ilgili güncel bilgiler ve TRT 1’in 2 Ekim yayın akışı...

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        TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON BU AKŞAM VAR MI?

        Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun ilk bölümüyle 2 Ekim Cuma akşamı yeniden izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’in yayın akışında yer alan dizi, uzun süren aranın ardından yeni bölümüyle ekranlara dönüş yapacak.

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        TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

        “Taşacak Bu Deniz”, yeni sezonuna geçtiğimiz sezonun nefes kesen finalinin kaldığı yerden başlıyor. Timur Volkov’un kurduğu ölümcül oyun Adil’i hayatının en korkunç seçimiyle karşı karşıya bırakmış; Esme, Eleni ve Fadime hızla üzerlerine gelen tırların önünde kalırken, Furtuna ailesi Karadeniz’in ortasında ölümle burun buruna gelmişti.

        Yeni sezonun ilk bölümünde Adil’in ailesini kurtarmak için göze aldığı, Timur’la arasındaki savaşı geri dönüşü olmayan bir noktaya taşır. Yayladan sürüleri, adamları ve dinamitleriyle inen kaynanasının gelişiyle Esme zırhını yeniden kuşanmak zorunda kalırken, birbirinden bağımsız görünen düşmanların arkasında aynı aklın izleri belirmeye başlar.

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        Hapishane duvarlarının ardındaki Şerif Furtuna, kurduğu büyük oyunun taşlarını birer birer sürerken, Adil’in karşısındaki düşman cephesi giderek büyümektedir. Ama yeni sezonun ilk bölümünde yalnız düşmanlık değil, sevda da büyür. Sevdiklerine uzanan her eli kırmaya hazır Adil ile artık Furtuna Reisi olan Koçari gelini Esme’nin yeni sınavı, birbirlerinden vazgeçmemektir.

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        Koçari’nin dağlarından Furtuna’nın denizine, Rusya’dan hapishane duvarlarının ardına uzanan büyük savaşta herkes tarafını seçmek zorunda kalacaktır. Esme, Adil ve Eleni’nin tarafı ise çoktan bellidir: Uğruna yirmi yıl savaştıkları aileleri.

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        TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 EKİM 2026 CUMA

        05:43 İstiklal Marşı

        05:45 Hayallerinin Peşinde

        06:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        07:30 Kalk Gidelim

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:10 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17:15 Lingo Türkiye

        19:00 TRT 1 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Taşacak Bu Deniz (Yeni Sezon)

        02:55 Seksenler

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