Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor? TRT1’de Taşacak Bu Deniz yeni bölüm neden yok, fragman geldi mi?

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Taşacak Bu Deniz yeni sezon yayın tarihi henüz belli olmadı. Taşacak Bu Deniz sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda "Bazı şeyleri görünce sadece bakakalıyorsunuz güzelliğine. 12:00'yi bekleyin" ifadelerine yer verilmişti.

Belirtilen saatte dizinin yeni sezon afişi yayınlandı. Fragman ise henüz paylaşılmadı. Afişte yeni sezonun yakında başlayacağı belirtildi. Afiş açıklaması ise şu şekilde;

"Daha derin, daha içten, daha zalim.

Karadeniz'de yeni bir fırtına başlıyor! Ama bu sefer omuz omuza savaşacağız. #TaşacakBuDeniz 2.sezonla çok yakında"