Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor? TRT1’de Taşacak Bu Deniz yeni bölüm neden yok, fragman geldi mi?
TRT1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz yeni sezon bölümleri merakla bekleniyor. Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı dizinin son bölümünde Furtunalar kendilerini hiç beklemedikleri bir hesabın ortasında bulurken, günahlarının bedelini ödemek üzere bugüne kadar gördükleri en büyük Koçari adaletiyle karşı karşıya kalmıştı. Sezon finali yapan diziler eylül ayında başlarken Taşacak Bu Deniz 2.sezon yayın afişi Peki Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor? TRT1'de Taşacak Bu Deniz yeni bölüm neden yok, fragman geldi mi?
TRT1 ekranlarında her hafta Cuma günü yayımlanan Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman soruları ile araştırılıyor. Eylül ayında yeni sezon bölümlerine başlayan dizilerin ardından Taşacak Bu Deniz 32. Bölüm ne zaman, bu hafta oynayacak mı soruları yanıt arıyor. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm hangi gün, yeni sezon ne zaman?
TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN?
Taşacak Bu Deniz yeni sezon yayın tarihi henüz belli olmadı. Taşacak Bu Deniz sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda "Bazı şeyleri görünce sadece bakakalıyorsunuz güzelliğine. 12:00'yi bekleyin" ifadelerine yer verilmişti.
Belirtilen saatte dizinin yeni sezon afişi yayınlandı. Fragman ise henüz paylaşılmadı. Afişte yeni sezonun yakında başlayacağı belirtildi. Afiş açıklaması ise şu şekilde;
"Daha derin, daha içten, daha zalim.
Karadeniz'de yeni bir fırtına başlıyor! Ama bu sefer omuz omuza savaşacağız. #TaşacakBuDeniz 2.sezonla çok yakında"
TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Yirmi yıl sonra birbirlerine kavuşan Esme, Adil ve Eleni için artık yaraları sarma değil, hesap sorma zamanıdır. Koçari Konağı’nda başlayan görkemli kına gecesi, yıllardır saklanan sırların ortaya döküldüğü büyük bir yüzleşmeye dönüşür. Furtunalar kendilerini hiç beklemedikleri bir hesabın ortasında bulurken, günahlarının bedelini ödemek üzere bugüne kadar gördükleri en büyük Koçari adaletiyle tanışırlar. Nihayet düğün günü geldiğinde ise savaşı kazanan Esme ve Adil, yıllardır hayalini kurdukları mutluluğa bir adım kala kaderlerinin en ağır sınavıyla karşı karşıya kalır. Çünkü bazı zaferlerin bedeli çok ağırdır. Ve savaşın kazananı olmaz.