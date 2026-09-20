Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor? TRT1’de Taşacak Bu Deniz yeni bölüm neden yok, fragman geldi mi?

        Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor? TRT1’de Taşacak Bu Deniz yeni bölüm neden yok, fragman geldi mi?

        TRT1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz yeni sezon bölümleri merakla bekleniyor. Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı dizinin son bölümünde Furtunalar kendilerini hiç beklemedikleri bir hesabın ortasında bulurken, günahlarının bedelini ödemek üzere bugüne kadar gördükleri en büyük Koçari adaletiyle karşı karşıya kalmıştı. Sezon finali yapan diziler eylül ayında başlarken Taşacak Bu Deniz 2.sezon yayın afişi Peki Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor? TRT1'de Taşacak Bu Deniz yeni bölüm neden yok, fragman geldi mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 19:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        TRT1 ekranlarında her hafta Cuma günü yayımlanan Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman soruları ile araştırılıyor. Eylül ayında yeni sezon bölümlerine başlayan dizilerin ardından Taşacak Bu Deniz 32. Bölüm ne zaman, bu hafta oynayacak mı soruları yanıt arıyor. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm hangi gün, yeni sezon ne zaman?

        2

        TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

        Taşacak Bu Deniz yeni sezon yayın tarihi henüz belli olmadı. Taşacak Bu Deniz sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda "Bazı şeyleri görünce sadece bakakalıyorsunuz güzelliğine. 12:00'yi bekleyin" ifadelerine yer verilmişti.

        Belirtilen saatte dizinin yeni sezon afişi yayınlandı. Fragman ise henüz paylaşılmadı. Afişte yeni sezonun yakında başlayacağı belirtildi. Afiş açıklaması ise şu şekilde;

        "Daha derin, daha içten, daha zalim.

        Karadeniz'de yeni bir fırtına başlıyor! Ama bu sefer omuz omuza savaşacağız. #TaşacakBuDeniz 2.sezonla çok yakında"

        3

        TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

        Yirmi yıl sonra birbirlerine kavuşan Esme, Adil ve Eleni için artık yaraları sarma değil, hesap sorma zamanıdır. Koçari Konağı’nda başlayan görkemli kına gecesi, yıllardır saklanan sırların ortaya döküldüğü büyük bir yüzleşmeye dönüşür. Furtunalar kendilerini hiç beklemedikleri bir hesabın ortasında bulurken, günahlarının bedelini ödemek üzere bugüne kadar gördükleri en büyük Koçari adaletiyle tanışırlar. Nihayet düğün günü geldiğinde ise savaşı kazanan Esme ve Adil, yıllardır hayalini kurdukları mutluluğa bir adım kala kaderlerinin en ağır sınavıyla karşı karşıya kalır. Çünkü bazı zaferlerin bedeli çok ağırdır. Ve savaşın kazananı olmaz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Taşacak Bu Deniz
        #Taşacak Bu Deniz yeni sezon
        #Taşacak Bu Deniz yeni bölüm
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya'da seçim sonuçları açıklanıyor
        Almanya'da seçim sonuçları açıklanıyor
        Fenerbahçe tarihinde bir ilk!
        Fenerbahçe tarihinde bir ilk!
        Tera Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama
        Tera Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama
        "Bu kadar farkı tahmin etmiyorduk!"
        "Bu kadar farkı tahmin etmiyorduk!"
        Fon soruşturmasında para transferleri ortaya çıktı
        Fon soruşturmasında para transferleri ortaya çıktı
        Maçta ikinci gol sesi!
        Maçta ikinci gol sesi!
        Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı!
        Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı!
        Sabancı, COP31'in elektrifikasyon partneri oldu
        Sabancı, COP31'in elektrifikasyon partneri oldu
        Eşini öldürdü, 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı
        Eşini öldürdü, 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı
        Trump'tan İran mesajı: Çok büyük şeyler olacak
        Trump'tan İran mesajı: Çok büyük şeyler olacak
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        "Mesleğiyle bağdaşmıyor"
        "Mesleğiyle bağdaşmıyor"
        Fon soruşturmasında MASAK'a yeni inceleme talebi
        Fon soruşturmasında MASAK'a yeni inceleme talebi
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Açıklama yaparken ağladı
        Açıklama yaparken ağladı
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        "Beş kere de evlenebilirim"
        "Beş kere de evlenebilirim"
        Moda cinayetinin kan donduran detayları! Gerçek 93 gün sonra ortaya çıktı
        Moda cinayetinin kan donduran detayları! Gerçek 93 gün sonra ortaya çıktı