TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2026 | TCDD 132 tren makinist işçisi alımı başvuruları ne zaman?

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden yayımlanan işgücü ilanında belirtilen son başvuru tarihi esas alınacak olup, adayların bu tarihe kadar ilgili eğitim programlarından mezun olmuş olmaları şarttır.

İŞKUR tarafından oluşturulup kurumumuza iletilecek nihai listede yer alan adaylar, gerekli belgelerini 05-06 Ağustos 2026 tarihlerinde bizzat teslim edecek; evrakları uygun bulunanlar aynı gün içerisinde sözlü sınava katılacaktır. Sürece ilişkin tarih ve detaylar www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde duyurulacak olup, bu ilan sonrasında adaylara ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.