Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2026 | TCDD 132 tren makinist işçisi alımı başvuruları ne zaman?

        TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2026 | TCDD 132 tren makinist işçisi alımı başvuruları ne zaman?

        TCDD'nin 132 tren makinist işçisi alımına ilişkin süreç, adaylar tarafından yakından takip edilirken başvuru takvimiyle ilgili merak giderek artıyor. Resmi duyurunun gelmesiyle birlikte şartlar, başvuru ekranı ve detayların netleşmesi beklenirken, gözler ilgili kurumların yapacağı açıklamalara çevrildi. Peki, TCDD 132 tren makinist işçisi alımı başvuruları ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 14:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        TCDD’nin 132 tren makinist işçisi alımına ilişkin süreç, adaylar tarafından yakından takip edilirken başvuru takvimiyle ilgili merak giderek artıyor. Resmi duyurunun gelmesiyle birlikte şartlar, başvuru ekranı ve detayların netleşmesi beklenirken, gözler ilgili kurumların yapacağı açıklamalara çevrildi. Peki, TCDD 132 tren makinist işçisi alımı başvuruları ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        TCDD işçi alımına yönelik başvurular, 20 Temmuz 2026 ile 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        3

        TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        İŞKUR üzerinden yayımlanan işgücü ilanında belirtilen son başvuru tarihi esas alınacak olup, adayların bu tarihe kadar ilgili eğitim programlarından mezun olmuş olmaları şarttır.

        İŞKUR tarafından oluşturulup kurumumuza iletilecek nihai listede yer alan adaylar, gerekli belgelerini 05-06 Ağustos 2026 tarihlerinde bizzat teslim edecek; evrakları uygun bulunanlar aynı gün içerisinde sözlü sınava katılacaktır. Sürece ilişkin tarih ve detaylar www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde duyurulacak olup, bu ilan sonrasında adaylara ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

        4
        ÖNERİLEN VİDEO

        "Para burada abi"

        Haluk Levent'in Başaran'a yolladığı video Show Haber'de

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        Luis de la Fuente: İşsizlikten Dünya Şampiyonluğu'na!
        Luis de la Fuente: İşsizlikten Dünya Şampiyonluğu'na!
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Hücuma genç Fransız!
        Hücuma genç Fransız!
        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
        Yüzyıllık tartışma hala sürüyor!
        Yüzyıllık tartışma hala sürüyor!
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        Final maçının ünlü seyircileri
        Final maçının ünlü seyircileri
        Finalin ardından saha karıştı!
        Finalin ardından saha karıştı!
        Trump, Dünya Kupası ödül töreninde sahneden inmedi
        Trump, Dünya Kupası ödül töreninde sahneden inmedi
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        DSÖ'den dikkat çeken demans raporu
        DSÖ'den dikkat çeken demans raporu
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        Eşine modellik yaptı
        Eşine modellik yaptı
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları