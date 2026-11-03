Faruk Aksoy ile Ana Haber Bülteni - 29 Ekim 2026

Türk Devletleri Liderleri Ankara'da buluşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamaları ve gündemdeki gelişmeler ekranlarınızda. Ankara'daki kritik zirvenin yansımaları, İsrail'deki seçim süreci ve Kapadokya'da yaşanan üzücü peribacası kazası detaylıca ele alınıyor. Gelişmeleri yakından takip e... Daha Fazla Göster Türk Devletleri Liderleri Ankara'da buluşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamaları ve gündemdeki gelişmeler ekranlarınızda. Ankara'daki kritik zirvenin yansımaları, İsrail'deki seçim süreci ve Kapadokya'da yaşanan üzücü peribacası kazası detaylıca ele alınıyor. Gelişmeleri yakından takip edenler için günün öne çıkan başlıklarını bir araya getirdik. Türkiye'nin teknoloji hamlesi Milli Hızlı Tren testinin başarıyla tamamlanmasıyla yeni bir evreye giriyor. Ayrıca tarihimizdeki ilk balodan bugüne uzanan kültürel yolculuğa göz atarak, yerel haber gündemini kapsamlı bir şekilde değerlendiriyoruz. Daha Az Göster