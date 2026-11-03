TEFE TÜFE TÜİK Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2026 Kasım kira artış zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte gözler kira zammına çevrilecek. Ekim enflasyon oranı beklenti anketi sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında yer aldı. Konutlar için zam oranı ise artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanıyor. Peki, 2026 kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK kasım kira artış zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Kira artış oranı ile ilgili güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Ev sahibi ve kiracılar için yasal kira zammı hesaplamasında TÜFE’nin 12 aylık ortalaması dikkate alınıyor. Kasım ayı kira artış oranının belli olmasıyla birlikte konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek azami zam oranı da belli olacak. Peki, kasım ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2026 kasım ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?
KASIM 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Kasım ayı kira zam tavan oranı, TÜİK tarafından açıklanacak olan Ekim 2026 enflasyon rakamları ile kesinleşecek. TÜİK, merakla beklenen enflasyon verilerini 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak. Böylelikle kasım kira artış oranı da duyurulmuş olacak.
KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Kira: 20 bin TL
Zam Oranı: Yüzde 31,49
Zam Miktarı: 6 bin 298 TL
Yeni Kira Bedeli: 26 bin 988 TL
EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Ekim enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,20) eylülde yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyor.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 1,84 artmıştı.
GEÇEN AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?
TÜİK’in Eylül 2026 enflasyon verilerini ilan etmesiyle birlikte, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan Ekim 2026 kira artış tavan oranı %31,49 olarak kayıtlara geçmişti.