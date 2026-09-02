Telefon kılıfındaki defne yaprağı akımı: Uğur mu, gerçekten şans getiriyor mu?

Son dönemde sosyal medyada yayılan yeni bir akım, telefon kullanıcılarının dikkatini çekiyor. Telefon kılıfı ile cihaz arasına yerleştirilen kuru bir defne yaprağı, birçok kişi tarafından bolluk, şans ve yeni fırsatların sembolü olarak taşınıyor.

Özellikle Instagram ve TikTok’ta paylaşılan videolarla popülerleşen bu uygulamanın farklı şekilleri bulunuyor. Bazı kişiler tek bir defne yaprağı kullanırken bazıları birkaç yaprağı birlikte telefonunun arkasına yerleştiriyor. Yaprağın üzerine dilek, tarih veya hedef yazan kullanıcılar da bulunuyor.

Bazıları bu uygulamanın maddi bereket ve yeni fırsatlar getirdiğine inanırken, bazıları için defne yaprağı yalnızca günlük hedefleri hatırlatan küçük bir sembol olarak görülüyor.