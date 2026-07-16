Temmuz Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı toplantı takvimi
Fed faiz kararı için piyasalarda bekleyiş hız kazandı. Temmuz 2026 toplantısı öncesinde yatırımcılar, "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?", "Temmuz FED toplantısı hangi tarihte yapılacak?" ve "Faizler sabit mi kalacak, yeni bir artış gelir mi?" sorularına odaklandı. ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı ile toplantı sonrası Başkan Kevin Warsh'ın vereceği mesajlar; dolar kuru, altın fiyatları, borsa endeksleri ve küresel piyasalarda yön belirleyici gelişmeler arasında yer alıyor. İşte bilgiler...
Küresel finans piyasalarının gözü Temmuz ayı Fed toplantısından çıkacak faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı yeni politika faizi öncesinde yatırımcılar, Fed faiz kararı tarihi, FOMC toplantı takvimi ve olası faiz adımlarına ilişkin beklentileri yakından takip ediyor. Kararın ardından yayımlanacak FOMC metni ile Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yapacağı değerlendirmelerin, başta altın ve dolar olmak üzere dünya piyasalarında önemli hareketliliğe neden olması bekleniyor. Detaylar haberimizde...
FED TEMMUZ 2026 TOPLANTISI NE ZAMAN?
ABD Merkez Bankası (Fed), Temmuz 2026 toplantısı kapsamında faiz kararını değerlendirmek üzere 29 Temmuz 2026’da bir araya gelecek.
FED TEMMUZ FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) Temmuz 2026 toplantısının ardından Fed’in faiz kararı, 29 Temmuz 2026’da TSİ 21.00’de kamuoyuna duyurulacak.
Kararın ardından Fed Başkanı Kevin Warsh’ın TSİ 21.30’da düzenleyeceği basın toplantısında, para politikasının seyrine ve piyasa beklentilerine ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
FED FAİZ TEMMUZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Ekonomistler, Fed’in faiz kararının yanı sıra Başkan Kevin Warsh’ın toplantı sonrasında vereceği mesajların da yılın kalan dönemine yönelik para politikası beklentileri açısından belirleyici olacağını ifade ediyor. Enflasyon görünümü ve olası faiz indirimi sürecine dair yapılacak değerlendirmelerin, altın, döviz ve hisse senedi piyasalarında yeni hareketliliğe yol açabileceği öngörülüyor.