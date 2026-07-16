Temmuz Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı toplantı takvimi

Küresel finans piyasalarının gözü Temmuz ayı Fed toplantısından çıkacak faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı yeni politika faizi öncesinde yatırımcılar, Fed faiz kararı tarihi, FOMC toplantı takvimi ve olası faiz adımlarına ilişkin beklentileri yakından takip ediyor. Kararın ardından yayımlanacak FOMC metni ile Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yapacağı değerlendirmelerin, başta altın ve dolar olmak üzere dünya piyasalarında önemli hareketliliğe neden olması bekleniyor. Detaylar haberimizde...