TENMAK BURS BAŞVURU EKRANI 2026: 500 öğrenciye aylık 13 bin 750 TL burs verilecek! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan başarı bursu için başvuru süreci 1 Eylül itibarıyla başladı. TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı başvuruları 15 Eylül'de sona erecek. 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bine giren ve belirlenen 41 lisans programına yerleşen 500 öğrenci, aylık 13 bin 750 TL burs imkanından yararlanabilecek. Peki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte, 2026 TENMAK burs başvuru ekranı ve şartları hakkında detaylı bilgiler…
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı başvuruları başladı. 41 alanda Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini amaçlayan program kapsamında 2025 veya 2026 YKS’de ilk 100 bine giren toplam 500 lisans öğrencisine aylık 13 bin 750 lira burs verilecek. Peki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte, 2026 TENMAK burs başvuru ekranı ve konu hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…
2026 TENMAK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?
TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı için başvurular, 1 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı ve 15 Eylül 2026 Salı günü sona erecek.
TENMAK BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Lisans öğrencileri, başvurularını TENMAK’ın (https://burs.tenmak.gov.tr/) internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.
Başvuru sürecinde adayların program kapsamında açıklanan şartları ve kendi bölümleri için belirlenen kontenjanları dikkate almaları gerekiyor.
TENMAK BURSU NE KADAR?
TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı’na kabul edilen öğrencilere, aylık 13 bin 750 lira burs verilecek.
Burs desteğinin yanı sıra öğrencilere mentörlük desteği de sağlanacak. Bursiyerlerin eğitim aldıkları alanlar ve kariyer hedefleri dikkate alınarak TENMAK bünyesinde görev yapan uzmanlar ve alanında deneyimli çalışanlar arasından mentörler atanacak.
TENMAK BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?
TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı’na 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bine giren öğrenciler başvurabilecek.
Program kapsamında belirlenen 41 farklı lisans programına yerleşen toplam 500 öğrenciye burs imkanı verilecek.
Birinci sınıfı tamamlayarak ikinci sınıfa geçen öğrencilerde akademik başarı şartı aranacak. Buna göre adayların genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması istenecek.
Başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler, kendi bölümleri içerisinde ilgili yılın YKS yerleştirme başarı sıralamalarına göre sıralanacak. Her bir bölüm için ayrılan kontenjan ölçüsünde de en yüksek başarı sırasına sahip öğrenciler burs kapsamında değerlendirilecek.
BAKAN BAYRAKTAR’DAN ÖĞRENCİLERE BURS ÇAĞRISI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK lisans başarı bursuna ilişkin yaptığı açıklamada gençlerin Türkiye’nin enerji alanındaki hedeflerinde önemli bir rol üstleneceğini belirtti.
Bayraktar, enerji, nükleer, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi alanlarda ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla YKS’de ilk 100 bine giren 500 lisans öğrencisine aylık 13 bin 750 TL burs ve mentörlük desteği sağlanacağını ifade etti.
Bakan Bayraktar, gençleri programdan yararlanmaya davet ederek, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda gençlerin desteklenmeye devam edeceğini vurguladı.