TENMAK BURS BAŞVURU EKRANI 2026: 500 öğrenciye aylık 13 bin 750 TL burs verilecek! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

TENMAK BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı’na 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bine giren öğrenciler başvurabilecek.

Program kapsamında belirlenen 41 farklı lisans programına yerleşen toplam 500 öğrenciye burs imkanı verilecek.

Birinci sınıfı tamamlayarak ikinci sınıfa geçen öğrencilerde akademik başarı şartı aranacak. Buna göre adayların genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması istenecek.

Başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler, kendi bölümleri içerisinde ilgili yılın YKS yerleştirme başarı sıralamalarına göre sıralanacak. Her bir bölüm için ayrılan kontenjan ölçüsünde de en yüksek başarı sırasına sahip öğrenciler burs kapsamında değerlendirilecek.