TOKİ'den 20 bin konut kampanyası! TOKİ 20 bin konut hangi illerde yapılacak, ödeme planı nasıl?
TOKİ'nin dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği 64 ilde 20 bin sosyal konut projesi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Uygun taksit seçenekleri, uzun vadeli ödeme planı ve kura yöntemiyle satışa sunulan konutlar için gözler başvuru takvimi ile satışların sürdüğü illere çevrildi. "TOKİ 64 ilde 20 bin konut başvuruları ne zaman başlayacak?", "Hangi illerde satış devam ediyor?" ve "Ödeme planı nasıl olacak?" soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer alırken, kampanyaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde...
Ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın yakından takip ettiği TOKİ 20 bin sosyal konut projesinde süreç hız kazandı. Toplam 64 ilde satışa sunulan konutlar için başvuru tarihleri, ödeme koşulları ve devam eden satışlar gündemdeki yerini korurken, uygun fiyatlı konut fırsatından yararlanmak isteyenler son gelişmeleri araştırıyor. Peki, TOKİ 64 ilde 20 bin konut başvuruları başladı mı, hangi illerde satış var, ödeme planı nasıl? İşte TOKİ sosyal konut kampanyasına ilişkin güncel bilgiler ve tüm detaylar...
TOKİ 20 BİN KURASIZ KONUT SATIŞI NE ZAMAN BİTECEK, SON GÜN NE?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan bilgile doğrultusunda TOKİ 64 ilde 20 bin konut başvuruları, 15 Haziran'da başladı, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
TOKİ 20 BİN KONUT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Bakan Kurum’un açıkladığı açık satış kampanyası kapsamında depreme dayanıklı yapı alanlarında projelendirilen konutlar, vatandaşların sağlam konuta uygun fiyatla erişimi için satışa sunulacak. 2+1 ve 3+1 olmak üzere 20 bine yakın konut, 3 ayrı ödeme seçeneği ile vatandaşlara kurasız satılacak.
En fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya’da (1000) satışa sunulacak.
TOKİ'DEN 64 İLDE 20 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Açık satışlarda gelir ve ikametgah gibi koşullar aranmayacak. T.C. vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve eş ve kendi üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.
TOKİ 20 BİN KONUT ÖDEME PLANI NASIL?
TOKİ’den yapılan açıklamada, kampanyanın uygun ödeme koşulları ve cazip indirimlerle orta gelir grubundaki vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmayı hedeflediği belirtildi.
1. Peşin Alımlarda %25 İndirim
Nakit ödeme yapan vatandaşlar konut bedeli üzerinden %25 indirim fırsatından yararlanabilecek.
2. %50 Peşinat + 72 Ay Vade
%50 peşinat ödeyenler için 72 ay vadeli ödeme planı ve %8 indirim imkanı sağlanıyor.
3. %50 Peşinat (Yarısı 12 Ay Sonra) + 60 Ay Vade
Peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra ödenecek şekilde 60 ay vade seçeneği de mevcut.
TOKİ KİRALIK KONUT TESLİMLERİ NE ZAMAN?
Bakan Kurum, "İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesinde ilk teslimleri eylül ayında vatandaşımıza yapacağız. Yani bu sene Eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler yapacağız. "Alt gelir grubu olan ve sosyal yardım alan vatandaşlarımıza kontenjan ayıracağız. Evi kentsel dönüşüme giren ama ev bulamayan ve emeklilere de kontenjan ayıracağız. Piyasanın çok altında bu konutları kiraya vereceğiz. Vatandaşımız 3 yıl bu konutta oturabilecek ve 3 yıl sonra başka bir vatandaşımıza burayı aynı şartlarda kiraya veriyor olacağız" dedi.