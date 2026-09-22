TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU EKRANI 2026: TOKİ 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 kiralık konut başvuruları nasıl nereden yapılır, başvuru şartları neler?

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ'nin resmi proje bilgilerine göre kiralık sosyal konut projesinden yararlanmak isteyenlerin belirli şartları taşıması gerekiyor. Başvuru için aranan temel koşullar şöyle:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak

- Evli olmak

- En az 1 yıldır kesintisiz şekilde İstanbul'da ikamet etmek

- Başvuru sahibi veya eşi adına Türkiye sınırları içinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konut bulunmamak

- Daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmak

- Önceki sosyal konut projelerinde veya İlk Evim Arsa projesinde aktif asil ya da yedek hak sahipliği bulunmamak

- Hane halkı aylık net gelirinin 100 bin TL'yi aşmaması

- Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın almamış veya satmamış olmak

- Bir hane adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek. Ayrıca 65 yaşını doldurmuş başvuru sahipleri için evlilik şartı aranmayacak.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ