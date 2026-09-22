TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU EKRANI 2026: TOKİ 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 kiralık konut başvuruları nasıl nereden yapılır, başvuru şartları neler?
İstanbul'da TOKİ tarafından hayata geçirilen kiralık sosyal konut projeleri için başvuru sürecinde sona yaklaşıldı. 14 Eylül'de başlayan başvurular kapsamında, ilk etapta kura çekimiyle belirlenecek 1.071 konut için hak sahipleri seçilecek. Kentin farklı ilçelerinde inşa edilecek projelerde 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire tipleri bulunurken, başvurular e-Devlet üzerinden herhangi bir ücret ödemeden gerçekleştirilebilecek. Peki, TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman, nasıl, nereden yapılır, şartları neler? İşte 2026 TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut başvurularına dair tüm ayrıntılar…
TOKİ kiralık sosyal konut projeleri için başvuru dönemi devam ediyor. 14 Eylül’de başlayan süreçte, ilk aşamada kura yöntemiyle belirlenecek 1.071 konut için hak sahipleri belirlenecek. Farklı ilçelerde hayata geçirilecek projelerde çeşitli büyüklüklerde daire seçenekleri sunulurken, vatandaşlar başvurularını e-Devlet platformu üzerinden ücretsiz olarak yapabilecek. Kiralık sosyal konut imkanından yararlanmak isteyenler ise başvuru tarihleri, gerekli koşullar ve başvuru işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğiyle ilgili detayları merak ediyor. İşte 2026 TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut başvurularına ilişkin tüm bilgiler…
TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesi kapsamında başvuru süreci 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı. Vatandaşlar, 25 Eylül 2026 tarihine kadar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Projeye katılım için başvuru sahiplerinden herhangi bir ücret alınmayacak.
TOKİ'nin kiralık konut fırsatından yararlanmak isteyenler, e-Devlet hesaplarına giriş yaptıktan sonra TOKİ hizmetleri bölümündeki “Konut / İşyeri Başvuru” ekranından işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuru sürecine ilişkin bilgiler ve başvuru sonucu da aynı ekran üzerinden takip edilebilecek.
TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TOKİ'nin resmi proje bilgilerine göre kiralık sosyal konut projesinden yararlanmak isteyenlerin belirli şartları taşıması gerekiyor. Başvuru için aranan temel koşullar şöyle:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak
- Evli olmak
- En az 1 yıldır kesintisiz şekilde İstanbul'da ikamet etmek
- Başvuru sahibi veya eşi adına Türkiye sınırları içinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konut bulunmamak
- Daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmak
- Önceki sosyal konut projelerinde veya İlk Evim Arsa projesinde aktif asil ya da yedek hak sahipliği bulunmamak
- Hane halkı aylık net gelirinin 100 bin TL'yi aşmaması
- Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın almamış veya satmamış olmak
- Bir hane adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek. Ayrıca 65 yaşını doldurmuş başvuru sahipleri için evlilik şartı aranmayacak.
TOKİ KİRALIK KONUT KİRALARI NE KADAR?
Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere dört farklı konut tipi bulunuyor. Kira bedelleri konut tipine göre belirlenirken fiyatlar 10 bin TL'den başlıyor.
1+1 konut: 10 bin TL
2+1 konut: 12 bin TL
3+1 konut: 15 bin TL
4+1 konut: 18 bin TL
TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE?
İstanbul'daki ilk etap kiralık sosyal konut projesinde toplam 1.071 konut 12 ilçede tahsis edilecek. Konutlar dört ayrı grup halinde değerlendirilecek.
1. grup: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar
2. grup: Maltepe, Tuzla ve Kartal
3. grup: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören
4. grup: Arnavutköy
İlk etapta 291 konut birinci gruba, 330 konut ikinci gruba, 360 konut üçüncü gruba ve 90 konut dördüncü gruba ayrıldı. İstanbul'da yaşayan başvuru sahipleri kendi ilçeleri dışında bulunan gruplar için de başvuruda bulunabilecek.
TOKİ KİRALIK KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
İlk aşamada başlatılacak 1.071 kiralık sosyal konut için kura süreci ve konut teslimlerinin Ekim 2026'da gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Kura sonucunda belirlenen hak sahipleri, konutlarda 3 yıl boyunca oturma hakkına sahip olacak.
Bu sürenin tamamlanmasının ardından herhangi bir uzatma yapılmayacak, yeni dönem için yararlanacak kişiler yeniden kura yöntemiyle belirlenecek.
Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak.