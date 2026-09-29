TOKİ KİRALIK KONUT KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU? TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut kura çekilişi ne zaman, nerede yapılacak?
İstanbul'da TOKİ tarafından hayata geçirilmesi planlanan kiralık sosyal konut projesinde kura takvimi, başvuru yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Anadolu ve Avrupa yakasında farklı ilçelerde hayata geçirilecek projede Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy bulunuyor. İlk etap kapsamında planlanan 15 bin konutun 1.071'inin teslim edilmesi beklenirken, başvurusu kabul edilen vatandaşlar kura tarihinin açıklanmasını bekliyor. Peki, İstanbul TOKİ kiralık konut kurası ne zaman yapılacak, kura çekimi nerede gerçekleştirilecek? İşte projeye ilişkin merak edilen son bilgiler...
TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçireceği uygun fiyatlı kiralık konut projesine başvuran vatandaşlar, şimdi gözlerini kura sürecine çevirdi. TOKİ tarafından İstanbul’un her iki yakasında hayata geçirmeyi planladığı proje kapsamında 12 ilçede kiralık konutların oluşturulması planlanıyor. Projede Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy yer alıyor. Toplam 15 bin konutluk ilk etapta 1.071 konutun teslim edilmesi planlanırken, başvuru sahipleri kura tarihinin açıklanmasını bekliyor. TOKİ İstanbul kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, kura nerede gerçekleştirilecek? İşte merak edilen sürece ilişkin detaylar...
TOKİ KİRALIK KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ’nin kiralık sosyal konut projesine ilişkin kura çekiminin Ekim 2026 içerisinde yapılması planlanıyor. Ancak kura işleminin gerçekleştirileceği kesin gün henüz açıklanmadı. TOKİ tarafından resmi tarih duyurulduğunda, kura takvimine ilişkin bilgiler güncellenecektir.
HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT KİRALANACAK?
TOKİ’nin İstanbul’daki kiralık konut projesinin ilk etabında toplam 1.071 konut için kontenjan ayrıldı. Konutların ilçe bazındaki dağılımı ise gruplara göre şekillendi.
Buna göre Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören’de 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal’da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar’da 291, Arnavutköy’de ise 90 konut kiraya verilecek.
TOKİ KİRALIK KONUTLARIN FİYATLARI VE DAİRE TİPLERİ BELLİ OLDU
Kiralık konutların aylık bedellerinin 10 bin liradan başlaması planlanıyor. Konutların büyüklüğü ise ailelerin durumuna göre değişecek. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki ya da daha fazla çocuk sahibi ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 seçeneklerinde konut tahsis edilmesi öngörülüyor.
TOKİ KİRALIK KONUTLARDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?
500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da uygulanacak kiralık sosyal konut modelinden yararlanmak isteyenlerde belirli şartlar aranacak. Buna göre 18 yaşını doldurmuş, evli ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, hane geliri 100 bin liranın altında bulunan ve üzerine kayıtlı konutu olmayan kişiler projeden faydalanabilecek. Ayrıca başvuru sahibinin İstanbul’da en az 1 yıldır kesintisiz ikamet ediyor olması gerekecek.