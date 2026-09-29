TOKİ KİRALIK KONUT KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU? TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut kura çekilişi ne zaman, nerede yapılacak?

TOKİ KİRALIK KONUTLARDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da uygulanacak kiralık sosyal konut modelinden yararlanmak isteyenlerde belirli şartlar aranacak. Buna göre 18 yaşını doldurmuş, evli ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, hane geliri 100 bin liranın altında bulunan ve üzerine kayıtlı konutu olmayan kişiler projeden faydalanabilecek. Ayrıca başvuru sahibinin İstanbul’da en az 1 yıldır kesintisiz ikamet ediyor olması gerekecek.