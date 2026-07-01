TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ teslim tarihi açıklandı mı?
TOKİ'nin 81 ilde hayata geçirdiği 500 bin sosyal konut projesinde kura sürecinin büyük ölçüde tamamlanmasının ardından hak sahipleri teslim takvimine odaklandı. İnşaatı devam eden projelerde çalışmalar hız kesmeden sürerken, 2026 yılı içerisinde etap etap gerçekleştirilecek anahtar teslimleriyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, TOKİ sosyal konutları ne zaman teslim edilecek? İşte il il teslim sürecine ilişkin son bilgiler...
81 ilde dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde yeni aşamaya geçildi. Kura çekilişlerinin tamamlanmasıyla birlikte hak sahipleri, konutların ne zaman teslim edileceğini araştırmaya başladı. 2026 yılı teslim programı kapsamında yapımı süren projelerde son durum merak edilirken, anahtar teslimlerinin etaplar halinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. İşte TOKİ konut teslim tarihine ilişkin merak edilen detaylar...
TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura sonuçlarına göre hak sahibi olan kişilerin evlerini teslim alacakları tarihi duyurdu.
Bakan Kurum, "Temelleri atar atmaz en geç 2 yıl içinde konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız." dedi. Buna göre; TOKİ İstanbul evlerinin 2027 Mart ayı ve sonları ile 2028 yılının başlarında teslim edilmesi bekleniyor.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.