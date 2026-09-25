TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI ŞARTLARI NELER?

Kampanya, geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları için geçerli olacak. Başvuru sırasında ilgili aya ait taksidin ödenmiş olması gerekiyor.