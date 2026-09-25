TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuruları için son gün 19 Ekim! İşte, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları ve ekranı....
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasında başvurular 22 Eylül 2026 itibarıyla başladı. Konut ve iş yeri alıcılarının yararlanabildiği kampanyada başvuru süreci 19 Ekim 2026'da sona erecek. Peki, 2026 TOKİ indirim kampanyası başvurusu nereden yapılır, şartları neler? İşte, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru detayları…
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasında başvuru süreci devam ediyor. Borcunu erken kapatmak veya kalan borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini peşin ödemek isteyen konut ve iş yeri alıcıları kampanyadan yararlanabilecek. Başvurular, satış işlemlerinin gerçekleştirildiği bankalar üzerinden yapılabilecek. İşte, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru ekranı…
TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında satış işlemlerinin gerçekleştirildiği bankaya başvurabilecek.
Kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahiplerinin belirtilen başvuru süresi içerisinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor. 19 Ekim 2026 tarihinden sonra yapılan başvurular kampanya kapsamında değerlendirilmeyecek.
TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI ŞARTLARI NELER?
Kampanya, geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları için geçerli olacak. Başvuru sırasında ilgili aya ait taksidin ödenmiş olması gerekiyor.
Hak sahiplerinin ayrıca geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan hak sahipleri ise yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanamayacak.
TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİMİNDEN BORCUN TAMAMI KAPATILMADAN YARARLANILIR MI?
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanmak için borcun tamamının kapatılması gerekmiyor. Borç bakiyesinin tamamını ödeyemeyen hak sahipleri de kalan borcun en az yüzde 25'ini peşin ödemeleri halinde kampanyadan yararlanabilecek.