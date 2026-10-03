TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuruları devam ediyor! TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihi ve şartları

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında satış işlemlerinin gerçekleştirildiği bankaya başvurabilecek.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankaya başvurabilecek.

Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankadan öğrenebilecek.

Kampanyadan faydalanabilmek için geri ödeme taksitlerinin en geç 2025 Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması, başvuru tarihi itibarıyla ilgili aya ait taksitlerin ödenmiş olması ve geçmişe dönük taksit ile emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise indirim kampanyasından yararlanamayacak.