TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuruları devam ediyor! TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihi ve şartları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ev ve iş yeri satın alan vatandaşları ilgilendiren yüzde 25 indirim kampanyası yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Borcunu peşin ödeyip tapuyu elde etmek isteyen hak sahiplerini yakından ilgilendiren kampanya kapsamında, borç bakiyesinin tamamını kapatan alıcılar, net yüzde 25 indirim kazanıyor. Peki TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman bitecek ve başvuru şartları nelerdir?
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasında başvurular devam ediyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları ekim ayında belirtilen tarihe kadar başvuru yapabilecek. İşte, 2026 TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ile ilgili tüm detaylar
TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında satış işlemlerinin gerçekleştirildiği bankaya başvurabilecek.
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankaya başvurabilecek.
Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankadan öğrenebilecek.
Kampanyadan faydalanabilmek için geri ödeme taksitlerinin en geç 2025 Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması, başvuru tarihi itibarıyla ilgili aya ait taksitlerin ödenmiş olması ve geçmişe dönük taksit ile emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.
Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise indirim kampanyasından yararlanamayacak.
TAPU İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde tapu teslimi yapılacağından, bankaya başvuru yaparken ilgili belediyeden temin edilecek emlak beyan değerini gösteren belge ile güncel DASK sigortası poliçesinin teslim edilmesi şartı aranıyor.
Borç bakiyesini kapatarak indirimden faydalanmak isteyen alıcılar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabiliyor.
19 Ekim'den sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim oranından yararlanmak mümkün olmayacağından, tapusuna kavuşmak isteyen vatandaşların belirtilen tarihe kadar banka şubelerine başvuru yapması gerekiyor.