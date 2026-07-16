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        Haberler Bilgi Gündem Torba Yasa çıkacak mı, ne zaman ve Meclis'ten geçti mi? Torba Yasa maddeleri ve içeriği

        Torba Yasa çıkacak mı, ne zaman ve Meclis'ten geçti mi? Torba Yasa maddeleri ve içeriği

        Yeni torba yasa teklifi kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Ekonomi, vergi ve sosyal güvenlik alanında önemli düzenlemeler içermesi beklenen teklifin ayrıntıları yakından takip edilirken, "Torba yasa Meclis'ten geçti mi?", "Kademeli emeklilik torba yasada var mı?" soruları da milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Özellikle kademeli emeklilik beklentisiyle gelişmeleri izleyen çalışanlar, teklifin Meclis sürecinden çıkacak yeni kararları merak ediyor. Peki, Torba Yasa çıkacak mı, ne zaman ve Meclis'ten geçti mi? İşte Torba Yasa maddeleri ve içeriği...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 12:31 Güncelleme:
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        Torba yasa teklifine ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. TBMM'de ele alınması beklenen düzenlemenin varlık barışı, mali uygulamalar ve ekonomi yönetimine ilişkin çeşitli maddeler içermesi öngörülürken, gözler kademeli emeklilik düzenlemesine çevrildi. "Torba yasa çıktı mı, kademeli emeklilik yasada yer alacak mı?" sorularına yanıt aranırken, Meclis'teki görüşmelerden gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte bilgiler...

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        TORBA YASA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

        TBMM'ye sunulan torba yasa teklifi için yasama süreci devam ediyor. Teklifin önce ilgili komisyonda görüşülmesi, ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi gerekiyor. Kanun teklifi, Meclis'te kabul edilip Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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        TORBA YASA TEKLİFİNDE HANGİ DÜZENLEMELER YER ALIYOR, SON DURUM NE?

        Yasa teklifine göre yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emekli ve hak sahiplerine dosya bazında 20 bin lira olarak ödenen en düşük aylık ödeme tutarı 2026 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılacak. TÜİK'in dün açıkladığı verilere göre oran yüzde 17.76. Böylece en düşük emekli aylığı 3 bin 552 lira artarak 23 bin 552 liraya yükseltilecek.

        TURİZM SEKTÖRÜNE İSTİHDAM DESTEĞİ

        Yasa teklifiyle turizm sektöründeki istihdam yapısını korumak amacıyla geçici bir sigorta primi desteği mekanizması ihdas edilecek. Komşu ülkelerdeki siyasi gelişmeler, çatışmalar ve güvenlik riskleri sebebiyle turizm tesislerinin doluluk oranlarında yaşanan düşüş ve artan maliyet baskısı dikkate alınarak; Kültür ve Turizm Bakanlığı belgesi olan konaklama tesislerine 2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde, bildirdikleri sigortalıların prim gün sayısı üzerinden günlük 116.67 lira (aylık yaklaşık 3 bin 500 lira) prim desteği mahsup yoluyla sağlanacak.

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        SGK BORÇLARINDA TAKSİT VADESİ ARTACAK

        TBMM'de bu hafta, SGK'ya borç taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören torba kanun teklifi görüşülecek. Teklifle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda 36 ay olan tecil taksitlendirme süresi 72 aya, teminatsız tecil tutarı ise 1 milyon liraya çıkarılacak. Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm firmalar ve yurttaşlar yararlanabilecek.

        Meclis'e gelecek teklifin içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve vergi borcu olan vatandaşlara avantaj sağlayacak bazı düzenlemelerin yer aldığını hatırlatarak "Burada 36 ay taksit imkânı vardı, bu iki katına çıkarıldı. Böylelikle 72 aya borçlar yapılandırılabilecek" dedi.

        Düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu, vergi borcu, trafik cezası borcu, motorlu taşıtlar vergisi borcu gibi kalemleri kapsadığı hatırlatan Erdem, "Teminatsız sınır 300 bin liraydı. Bu 1 milyon liraya kadar çıkarıldı. 1 milyon liraya kadar olan borçlar artık teminatsız olarak 72 aya bölünebilecek. Küçük taksitlerle bu borçlardan vatandaş kurtulmuş olacak" açıklamasında bulundu.

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        ADAY SÜRÜCÜ BELGESİ İPTALİ

        Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 17. maddesi, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda yeniden düzenleniyor. İptal gerekçesi uyarınca, aday sürücü belgelerinin iptal şartları (75 ceza puanının aşılması, 0,20 promil üzeri alkol, belirli ihlallerin 3 kez tekrarı vb.) doğrudan kanun metnine işlenerek yasal çerçeveye kavuşturuluyor. Ayrıca drift atma ve makas atma gibi trafik güvenliğini ağır şekilde tehlikeye düşüren ve sürücü belgesinin geçici geri alınmasını gerektiren ihlaller de aday sürücü belgesinin iptali nedenlerine dahil edilerek caydırıcılık artırılıyor.

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        KADEMELİ EMEKLİLİK TORBA YASADA YER ALIYOR MU?

        8 Eylül 1999 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili bu Torba Yasada bir çalışma yer almıyor.

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